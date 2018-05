Giacomo Urtis: ‘Ho avuto una relazione con Rodrigo Alves, il Ken Umano’

Giacomo Urtis ha confessato di avere avuto una breve relazione con Rodrigo Alves, il Ken umano che per qualche giorno è stato anche ospite della casa del Grande Fratello 15. Nel 2017, i due hanno avuto un’intensa ma breve storia d’amore poi interrotta a causa dei molteplici impegni di entrambi.

Giacomo Uritis racconta a Novella 2000 la sua relazione con Rodrigo Alves, il Ken Umano. Una storia durata pochissimo ma che ha lasciato il segno tanto che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi rivela: ‘In realtà non ci siamo mai detti addio’.

Il medico svela i retroscena della love story con Alves. ‘Alla fine del 2017 sono andato a trovarlo a Londra, dove vive quando è in Europa: siamo stati molto bene insieme, ma è durata pochi giorni. Mi ha riempito di attenzioni, e se vivesse in Italia e avesse più tempo da dedicare a una storia con me, non nascondo che penserei a un legame importante’, ha dichiarato Urtis.

L’ex isolano non nasconde che il Ken Umano è ‘l’uomo ideale’. Rodrigo Alves ha lasciato un ricordo indelebile in Urtis che ha espresso parole positive nei confronti del Ken Umano: ‘Ho molta stima di Rodrigo, perché è una persona seria. In un rapporto cerca stabilità.

Una storia iniziata per caso e inaspettata. ‘Non so perché è iniziata questa storia tra me e lui. Forse perché sono un chirurgo e dunque abbiamo parecchi argomenti di conversazione’, ha spiegato Urtis.

Intanto, sul profilo Instagram del medico è apparsa una foto risalente a 7 giorni fa. Il chirurgo è proprio in compagnia di Alves e i due si mostrano mano nella mano.