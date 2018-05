Antonella Clerici legge la lettera della concorrente e si commuove: ‘Ci mancherai molto’

Manca poco al 1 giugno, giorno in cui Antonella Clerici dirà addio a ‘La Prova del cuoco’ e la commozione inizia a farsi sentire non solo da parte della conduttrice ma anche del pubblico che per 18 anni l’ha seguita tutti i giorni su Rai 1 dalle 12.00. Il 16 maggio scorso, durante la diretta, la Clerici si è emozionata leggendo la lettera di una delle concorrenti del programma.

È stato un vero e proprio fuori programma, ma Antonella Clerici non ha resistito e così ha interrotto la gara dei cuochi. ‘Scusate, ma lo devo fare… colpo di scena!’, ha detto la conduttrice che si è allontanata per recuperare la lettera scritta da Adelina, concorrente de ‘La prova del cuoco’ questa settimana.

‘Ho ricevuto questa lettera da Adelina e vorrei leggerla perché mi ha colpito molto’, ha detto la Clerici prima di condividere con il pubblico le parole della concorrente.

La lettera è molto lunga, ma la Clerici ha colto un passaggio in particolare che sottolinea una sensazione sentita reciprocamente tra lei e il pubblico a casa.

‘Ci sei sempre stata anche quando un’entusiasta giovane sposa voleva stupire il suo giovane sposo con un pranzetto gourmet [...] anche quando non speravo ci fosse un domani e mi nutrivo di fiducia’, così inizia la lettera di Adelina. La Clerici ha poi portato avanti la lettura: ‘Ci sei sempre stata ad accompagnare la mia vita. Sei entrata in casa mia e hai sentito gioie, pianti, litigate, dolore, sorrisi, paure ma soprattutto amore. Mi mancherai molto e soprattutto mi mancherà la tua compagnia a tavola. Ad maiora Antonella’.

Antonella Clerici si è emozionata, davanti a lei Adelina – autrice del messaggio – in lacrime. ‘Grazie, me la porto nel cuore perché è una sensazione che in tanti sentono e io sento nei confronti del pubblico’, ha detto la conduttrice ringraziando la concorrente commossa.

Il distacco dalla Clerici non sarà facile, né per la conduttrice né per il pubblico che gode della sua compagnia tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.30.