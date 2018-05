Maurizio Costanzo difende Barbara D’Urso: ‘È stata coraggiosa’

Dopo aver definito il ‘Grande Fratello 15′ una ‘finestra su una discarica’, Maurizio Costanzo difende Barbara D’Urso per aver gestito in modo coraggioso la vicenda relativa a Luigi Favoloso. Il fidanzato di Nina Moric è stato infatti squalificato per aver indossato una maglietta con una scritta sessista da lui stesso elaborata.

Barbara D’Urso è stata coraggiosa, è questa la sintesi del pensiero espresso da Maurizio Costanzo in merito all’allontanamento di Luigi Favoloso dalla casa del Grande Fratello.

Maurizio Costanzo difende Barbara D’Urso’

Non molto tempo fa, il 7 maggio scorso, Costanzo si era scagliato contro il papà dei reality show definendolo una ‘finestra su una discarica’ e invitando il pubblico a guardare ‘Aldo Moro – il professore’ in onda su Rai 1. Oggi però le parole del conduttore nei confronti della padrona di casa del Grande Fratello sono super positive.

‘Barbara D’Urso ha fatto bene: chi conduce un programma deve prendere le distanze da certi atteggiamenti di ospiti o concorrenti perché ha la responsabilità di parlare a un pubblico che è composto – soprattutto nel caso del Grande Fratello, in onda su Canale 5 – da giovani’, ha scritto Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo nella rubrica da lui gestita.

Il conduttore e giornalista dunque loda Barbara D’Urso per il suo comportamento. ‘Ci vuole coraggio per dire quello che si pensa e lei, condannando i bulli, ha fatto il suo dovere’, ha spiegato.

Secondo Maurizio Costanzo, infatti, il piccolo schermo ha una grossa responsabilità. ‘Proprio perché nella vita di tutti i giorni dilagano comportamenti maleducati e prepotenti è bene arginare queste derive quando si può. Se a volte non lo riescono a fare insegnanti e genitori, a svolgere questa funzione educativa dev’essere la televisione, che è un mezzo di comunicazione di massa’, ha aggiunto il conduttore in conclusione al suo intervento.