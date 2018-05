Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? Le indiscrezioni sulla rottura

È finito l’idillio tra Fedez e Fabio Rovazzi? Negli ultimi giorni si rincorrono le indiscrezioni su una probabile rottura tra il rapper e lo youtuber. A insinuare la separazione tra i due sarebbero stati, inizialmente, gli utenti del web. Gli attentissimi frequentatori della rete hanno infatti notato che i due artisti non si seguono più a vicenda sui social e che anche la compagna di Fedez, Chiara Ferragni ha tolto il suo ‘like’ dalla pagina di Rovazzi.

Rovazzi e Fedez hanno dunque litigato? Dopo i dubbi sollevati dalla rete arriva l’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Chi’ secondo cui la separazione tra i due sarebbe addirittura in mano agli avvocati.

Fedez e Rovazzi hanno litigato?

Sembrano lontani i tempi di ‘Andiamo a comandare’ o ‘Non c’è due senza trash’. Tutto ha una fine e forse anche tra Fabio Rovazzi e Fedez si è verificata una spaccatura. Nulla di ufficiale, ma solo indiscrezioni.

Il web nota che i due non si seguono più sui social e le voci sulla rottura si rincorrono fino ad arrivare all’indiscrezione lanciata da ‘Le chicche di gossip’ su Chi. Sul magazine si parla di una ‘collaborazione interrotta bruscamente’ tra i due rapper dopo due anni e si fa riferimento anche al fatto che Fabio Rovazzi non avrebbe fatto gli auguri a Fedez e Chiara Ferragni per la nascita di Leone.

Il magazine parla anche di una separazione non proprio tranquilla tanto che della fine della collaborazione se ne starebbero occupando, al momento, gli avvocati.

Per ora nessuna conferma o smentita ufficiale dal rapper e lo youtuber, ma solo una serie di indiscrezioni e le voci degli attentissimi utenti del web che hanno notato che i due non si seguono più a vicenda o non pubblicano più stories insieme come spesso avveniva in passato.

Pupillo di Fedez e J-Ax, Fabio Rovazzi da youtuber e star del web ha raggiunto il successo grazie alla hit ‘Andiamo a comandare’ in cui appaiono anche i due ‘papà rapper’: Fedez nei panni di un medico e J-Ax nei panni di un barman. Era il 2016 e il singolo entrò nella classifica delle hit più venduti nel giugno di quell’anno.

Poi è arrivata anche l’apparizione nel video ‘Vorrei ma non posto’ di J-Ax e Fedez. I due rapper lo avevano anche accompagnato alla prima del suo film ‘Il Vegetale’, uscito lo scorso gennaio.

Intanto Fedez e J-Ax sono impegnati nel lancio e nella promozione dell’ultimo singolo insieme ‘Italiana’ e nel concerto del prossimo 1 giugno a Milano. Se L’idillio tra Fedez e Fabio Rovazzi sia davvero finito per ora non è dato saperlo e chissà se i due commenteranno mai le voci che si rincorrono in questi giorni.