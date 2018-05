Enrico Mentana e la frecciatina contro Otto e Mezzo: ‘Chi sarà la prima donna?’

Enrico Mentana lancia una piccola frecciata contro Otto e Mezzo. Il giornalista ha chiuso l’edizione serale del Tg La7 delle 20.00 di ieri sera mandando come sempre la linea al programma di Lilli Gruber, ma in riferimento alla conduttrice e agli ospiti della serata il lancio è stato un tantino provocatorio.

‘Gli ospiti di Lilli Gruber a Otto e Mezzo sono davvero variegati, si va da Milly Carlucci ad Andrea Scanzi fino a Beppe Severgnini, chi sarà la prima donna? Vedremo!’, così Enrico Mentana ha dato la linea, come ogni sera, alla sua collega ma questa volta lo ha fatto con una vena pungente e sarcastica approfittando del parterre di ospiti del programma della Gruber.

Enrico Mentana lancia una frecciatina contro Otto e Mezzo (video)

Il riferimento alla ‘prima donna’ è ovviamente per gli ospiti della puntata di ieri di Lilli Gruber, tra cui due suoi colleghi giornalisti: Andrea Scanzi e Beppe Severgnini e per la stessa conduttrice del programma. Divenuto l’idolo dei social non solo per le sue maratone, ma anche per il suo humor, Mentana anche in questo caso non si è fatto mancare una sarcastica allusione. Cosa avranno pensato la Gruber e i suoi colleghi?