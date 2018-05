Barbara D’Urso, una statua dedicata alla conduttrice: la proposta a Battipaglia

Barbara D’Urso come una vera e propria divinità potrebbe avere presto la sua statua. La proposta è stata avanzata da un geometra che vorrebbe dedicare alla conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ un bassorilievo a Battipaglia in provincia di Salerno. La proposta sarà messa al vaglio di una sorta di referendum sul web indetto dallo stesso geometra.

Damiano D’Andrea, è questo il nome del geometra promotore del referendum per erigere una statua a Barbara D’Urso nel comune di Battipaglia. A riferirlo è il sito Salernonotizie. ‘Può sembrare una bizzarra iniziativa, invece Barbara rappresenta per i bambini la voce amica di una zia bella e buona’, ha spiegato il geometra.

Dietro l’iniziativa ci sarebbe un motivo ben preciso come spiegato dallo stesso D’Andrea: ‘Un piccolo omaggio voluto anche dalla popolazione’. L’idea sarà messa al vaglio di un referendum ‘attraverso il sondaggio che tra breve sarà on line’, ha spiegato il geometra. L’iniziativa è stata lanciata anche per favorire gli artisti del comune campano. ‘L’idea è di un bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali’, ha dichiarato D’Andrea che ha poi lanciato l’invito per il sondaggio che sarà online a breve: ‘Appuntamento in rete a settembre’, ha concluso.