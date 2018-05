Volato a Zagabria dal nipotino, Al Bano afferma di essere un nonno felice. A distanza di una settimana dalla nascita del figlio di Cristel Carrisi, il cantante pugliese esprime tutta la sua gioia di fronte al miracolo della vita, Kay. Il nipote di Al Bano è nato lo scorso 10 maggio 2018 da Cristel e dall’imprenditore Davor Luksic, come annunciato nel corso dell’ultima puntata di The Voice.

E’ un nonno molto felice, dunque, Al Bano a pochi giorni dalla nascita del nipote che lo ha reso per la prima volta nonno con Romina Power. Una notizia che l’ha riportato alla ‘linea di partenza’, per cominciare qualcosa di nuovo: ‘E dal momento che non ha la responsabilità diretta di quel bambino, può solo dare affetto, un affetto smisurato’ ha così concluso il cantante di Cellino San Marco in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Grand Hotel’.

Al Bano sul nipote Kay: ‘Sarà davvero molto bello’

Al Bano esprime tutta la sua felicità ad una settimana di distanza dalla nascita del nipotino: ‘Mi sono sentito pieno di tenerezza e nello stesso tempo piccolo, minuscolo, di fronte al miracolo della vita. Kay è un bambino bellissimo, sono davvero felice’, ha affermato il cantante pugliese.

‘È così. Voglio essere un nonno cantastorie, che prenda per mano la fantasia del nipotino. Un nonno “sciamano”, che gli insegni il contatto con la natura, con gli animali, la terra’.

