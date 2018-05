Grande Fratello 15, boom di ascolti ed è flop per il boicottaggio lanciato sui social

Nonostante la campagna social contro il reality show e l’abbandono di alcuni sponsor dal programma, il Grande Fratello 15 registra il boom di ascolti. La puntata serale andata in onda ieri, 15 maggio 2018 ha attirato davanti al piccolo schermo quasi 4 milioni e mezzo di spettatori e il pubblico cresce anche rispetto alla scorsa diretta dell’8 maggio 2018.

La puntata andata in onda ieri del Grande Fratello 15 ha attirato ben 4.237.000 spettatori con uno share pari al 24.9%. Canale 5 ha battuto Rai 1 che ha trasmesso la prima puntata della fiction ‘Il Confine’ che ha registrato solo il 15.2% di share ovvero 3.666.000 spettatori.

Grande Fratello 15, boom di ascolti per la puntata serale del 15 maggio 2018

Barbara D’Urso ha sfoderato ben due assi nella manica e l’operazione è riuscita. Nina Moric e Stefania Pezzopane sono entrate nella casa del Grande Fratello 15, la prima per un faccia a faccia con Luigi Favoloso, la seconda per abbracciare il suo amato Simone Coccia. Carmelita ha dunque portato in onda due pezzi da novanta, in barba a qualsiasi campagna social nata negli ultimi giorni contro il reality show di Canale 5.

I numeri parlano e Barbarella porta a casa un altro successo che però non ha certo eguagliato gli altissimi numeri raggiunti nella puntata andata in onda il 30 aprile scorso. In quell’occasione il Grande Fratello 15 aveva conquistato il 27.17% di share, per un totale di 4.766.000 telespettatori. Quel giorno la puntata si era rivelata molto succosa: dai rimproveri della conduttrice nei confronti dei suoi ragazzi per una serie di atteggiamenti aggressivi e scorretti nei confronti di Aida Nizar fino alla relativa squalifica di Baye Dame.

‘Appetitoso’ anche il ‘menu’ servito per la puntata di ieri. Striscia la Notizia, prima di dare la linea a Barbara D’Urso ha annunciato l’entrata di Nina Moric nella casa e già Barbara D’Urso durante ‘Pomeriggio Cinque’ aveva parlato della squalifica di un concorrente. L’ingresso della Pezzopane, il chiarimento tra la Moric e Favoloso, uniti alla squalifica di quest’ultimo si sono rivelati vincenti.

Il Grande Fratello ha quindi anche registrato numeri più alti rispetto alla puntata dell’8 maggio scorso quando Canale 5 ha battuto ‘Aldo Moro – Il Professore’ in onda su Rai 1. In quell’occasione il reality show aveva raggiunto 4.055.000 spettatori pari al 23.9%, dunque un numero un tantino inferiore rispetto a quello registrato per la puntata di ieri sera.

La campagna social contro il Grande Fratello

Tra i trend di Twitter di ieri figuravano gli hashtag #AddioGf15 e #addiosgf15, lanciati da alcuni utenti nei giorni scorsi per invitare il pubblico a boicottare la puntata serale del reality show di Canale 5.

La campagna, evidentemente non ha avuto gli effetti sperati. Nonostante la richiesta da parte del Codacons di chiudere il programma, l’abbandono di alcuni sponsor e il boicottaggio social, il programma non smette di attirare i telespettatori.