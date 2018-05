Reduci entrambi da relazioni finite non bene, Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez si starebbero consolando a vicenda, almeno a leggere le ultime indiscrezioni provenienti dal sottobosco gossipparo. Ma quanto c’è di vero? Difficile dirlo, perché l’ultima foto insieme dei due risale allo scorso dicembre, poco dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2, e quindi manca la prova fotografica del presunto flirt. Però gli ‘spifferi’ che parlano di una grande intesa tra Giulia e Jeremias si fanno sempre più intensi, e si sa che quando le voci iniziano a circolare con una certa insistenza qualcosa di vero c’è.

In questo caso l’indiscrezione è partita dal settimanale Nuovo TV: ‘L’amicizia tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez nata nella casa del Grande Fratello Vip’, si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, ‘Si starebbe trasformando in qualcosa di ben più profondo. Dopo la rottura improvvisa tra l’influencer romana e Andrea Diamante, pare che il fratello di Belén sia diventato un punto di riferimento per Giulia’.

Come probabilmente ricorderete, durante l’esperienza al GF Vip 2 Jeremias e Giulia avevano costruito un buon rapporto senza però spingersi più in là, anche perché in quel periodo avevano entrambi il cuore impegnato: il primo con Sara Battisti, la seconda con Diamante.

Poco dopo la conclusione del reality si erano pure visti per una cena con tutta la famiglia Rodriguez (ed è proprio a quella cena che risalgono le ultime foto insieme), organizzata anche, se non soprattutto, per appianare le tensioni tra Giulia e Belén, sorte dopo che quest’ultima aveva pubblicamente accusato la De Lellis di falsità perché, in occasione di un televoto del GF Vip 2, aveva invitato le sue fan (le temutissime ‘bimbe’) a votare contro suo fratello Jeremias.

Una volta rasserenati i rapporti ‘familiari’, i due si erano rituffati rispettive vite, rimanendo però sempre in contatto. Ma negli ultimi mesi i rapporti sentimentali di entrambi sono finiti in malo modo: Jeremias ha troncato definitivamente con Sara Battisti dopo molti tira e molla, Giulia De Lellis ha chiuso con il fidanzato storico Andrea Diamante con tanto di annuncio ‘urbi et orbi’ via social. L’occasione è diventata propizia, quindi, per riavvicinarsi… e chissà che da cosa nasca cosa…