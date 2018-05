Gf15, Stefania Pezzopane entra nella casa: ‘Su Simone Coccia troppe cattiverie’

A sorpresa, l’onorevole Stefania Pezzopane è entrata nella casa del Grande Fratello 15 per riabbracciare il suo fidanzato, Simone Coccia Colaiuta. Nessuno poteva immaginare che alla fine la deputata PD avrebbe fatto il suo ingresso al reality show di Canale 5, ma nella puntata serale andata in onda ieri la Pezzopane ha stupito tutti.

Stefania Pezzopane, in un primo momento, aveva escluso un suo eventuale ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma l’onorevole ha poi cambiato idea. Il 10 maggio scorso, Simone Coccia ha organizzato una serie di sorprese per la sua amata per festeggiare il loro quarto anniversario. Un gesto che ha commosso la deputata Pd.

Stefania Pezzopane entra nella casa del Grande Fratello 15

‘Avevamo deciso che non sarei potuta e dovuta venire, però poi ho preso un’altra decisione’, queste le prime parole di Stefania Pezzopane alla vista di Simone Coccia nel salotto della Casa del Grande Fratello 15. Il fidanzato, sotto l’effetto del ‘freeze’, non ha potuto rispondere subito alla sua compagna ciò però non gli ha impedito di piangere e commuoversi per la sua inaspettata partecipazione al reality show.

‘Il tuo ingresso nella Casa ha scatenato molte cose, bugie, menzogne, cadute di stile’, ha dichiarato l’onorevole nel spiegare il suo ingresso.

Un incontro che ha commosso lo studio, in primis Barbara D’Urso che ha lodato l’onorevole. ‘Sei una donna senza pregiudizi, sai che ti criticheranno, ma chi ti criticherà non capisce cos’è l’amore’. Ed è proprio per amore che la deputata PD è entrata nella casa più spiata d’Italia. ‘Tutti si aspettavano che mi fidanzassi con uno come me, e invece ho scelto uno diverso. Non per questo è un amore che non merita rispetto. Possono dirne di tutti i colori ma io continuo ad amarti’, ha chiarito Stefania Pezzopane.

L’incontro tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia nella casa del Grande Fratello 15 (video)

Bloccato l’effetto ‘freeze’, Simone ha subito abbracciato e baciato la sua fidanzata, un vero e proprio trionfo dei sentimenti.

Stefania Pezzopane e la frecciata a Luigi Favoloso

Stefania Pezzopane non si è lasciata sfuggire la possibilità di lanciare una frecciata a Luigi Favoloso e quindi, indirettamente, di lanciare un messaggio importante contro l’arroganza e il bullismo.

‘Qualcuno ha detto che somiglio a un pouff, ma un pouff non ha una testa, io sì!’, ha detto la Pezzopane in riferimento alla presa in giro che Luigi Favoloso le ha riservato qualche giorno fa.

‘Qualcuno se la prende con chi è piccolo, ma io guido la sfida a essere un po’ più intelligente. La sfida a dire che chi è diverso, è bello ugualmente e semmai brutto è chi non accetta la diversità’, così la deputata ne ha approfittato per lanciare un messaggio prezioso.

Dopo numerosi baci e abbracci, Stefania Pezzopane ha dovuto lasciare il suo Simone, e si è congedata lasciandogli un consiglio: ‘Divertiti, vivi quest’esperienza con serenità e non cedere alle provocazioni’.