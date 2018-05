Gf15, Nina Moric e Luigi Favoloso, la confessione: ‘Abbiamo perso un figlio’

Nina Moric e Luigi Favoloso sono stati i protagonisti della quinta puntata serale del Grande Fratello 15, il faccia a faccia nella casa più spiata d’Italia ha portato i due a una confessione shock: un anno e mezzo fa la coppia ha perso un bambino. Nina Moric si è detta delusa dall’imprenditore che ha raccontato questo avvenimento intimo a Filippo Contri, altro concorrente del reality show di Canale 5.

Nina Moric è entrata nella casa del Grande Fratello 15 per un confronto con Luigi Favoloso. La modella croata aveva lasciato l’imprenditore campano due settimane dopo l’inizio del reality show di Canale 5. Favoloso, negli ultimi giorni, aveva manifestato l’intenzione di vedere la Moric per chiarire e provare a riconquistarla. Il concorrente ha infatti confessato di essere ancora innamorato di Nina.

Il confronto tra Nina Moric e Luigi Favoloso

‘Adesso parlo io’, così Nina Moric, ospite della casa più spiata d’Italia, ha accolto Luigi Favoloso. La modella croata ha spiegato di aver accettato l’invito solo per difendere la sua dignità di donna. La Moric ha puntato il dito contro l’imprenditore campano: ‘Hai messo in piazza la nostra intimità’, ha tuonato Nina.

Poi è emersa la verità e le motivazioni per cui Nina Moric ha lasciato Luigi Favoloso sono risultate a tutti più chiare, motivazioni che vanno ben oltre il presunto flirt tra l’imprenditore campano e Patrizia Bonetti. ‘Nina era incinta e abbiamo perso un bambino per colpa di una telefonata degli assistenti sociali, mi sono confidato con Filippo qui dentro e l’ho detto’, ha confessato Luigi Favoloso.

La coppia ha quindi raccontato un momento tragico vissuto un anno e mezzo fa, quando la Moric al quarto mese di gravidanza ha perso il figlio che aspettava dall’imprenditore campano. La modella sta anche portando avanti una battaglia legale per riavere il figlio Carlos nato dal matrimonio con Fabrizio Corona. Nina infatti ha rivelato: ‘Ho perso due bambini’.

L’incontro tra Luigi Favoloso e Nina Moric (video)

La Moric ha ammesso di essersi sentita delusa non solo perché Favoloso ha confidato a uno dei concorrenti della casa un importante tassello della loro vita privata, ma anche perché l’imprenditore ha detto di essersi sentito trascurato dopo il tragico evento.

‘Io ti sono stato vicino e mi sono preso cura di te, ma la notizia brutta era anche mia: ci stavo male anche io’, ha dichiarato il concorrente che ha poi provato a baciare la Moric che lo ha respinto.

Luigi Favoloso esce dalla casa del Grande Fratello con Nina Moric

‘Se vuoi parlare con me esci con me’, ha detto la modella. Luigi Favoloso ha accolto l’invito e si è detto pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello 15 insieme a Nina Moric.

Luigi Favoloso esce dalla casa insieme a Nina Moric (video)

Poco prima di uscire, però, Barbara D’Urso ha comunicato al concorrente il provvedimento di squalifica preso nei suoi confronti. L’imprenditore avrebbe indossato una maglietta bianca con delle scritte sessiste fatte da lui stesso con il rossetto, le immagini non sono mai andate in onda né sono state mostrate ieri sera perché riprese alle 4 di notte quando non viene trasmessa la diretta.

Luigi Favoloso dunque si è auto eliminato, ma è stato anche squalificato. Ad aspettarlo fuori, davanti alla porta rossa c’era Nina Moric e i due si sono allontanati insieme.