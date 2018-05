Barbara D’Urso: ‘In pensione? Cerco di non andarci’

Barbara D’Urso ha da poco compiuto 60 anni, ma lo scorrere del tempo non la spaventa e promette che cercherà di non andare in pensione. La conduttrice è impegnata con il Grande Fratello, il programma ha attirato su di sé molteplici critiche nei giorni scorsi e Barbarella ha difeso il reality e risposto a chi le rimprovera di fare una tv trash.

Barbara D’Urso è al centro delle polemiche e delle critiche per il Grande Fratello 15 che ha sollevato contro il programma il Codacons, ma anche gli sponsor, alcuni dei quali hanno abbandonato il reality. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, però Carmelita promette che farà tv ancora per tanto tempo e difende la tv trash e il suo Gf.

Barbara D’Urso promette che non andrà in pensione

Barbara D’Urso promette di accompagnare il suo pubblico ancora per molti anni. Impegnata in mille progetti, Carmelita non intende rinunciare al piccolo schermo.

Lo scorrere dei giorni non è un problema per Barbarella che sa di poter dare ancora molto ai telespettatori e di poter dare tutta se stessa in tanti progetti. ‘Non ho paura del tempo, vivo tanto velocemente che faccio 3 mila cose. Certo, forse invece ne ho paura, però non voglio averne e allora faccio, faccio faccio, mi occupo, mi occupo, mi occupo in ogni minuto della giornata’, ha ammesso.

La conduttrice ha un contratto con Mediaset che la vedrà impegnata ancora per molti anni. ‘Non ho il tempo per guardarmi allo specchio, ma se dovessi farlo vedrei una che ha tanta voglia di vivere, ridere, saltare, giocare. E se ci sono le rughe, pazienza… Cerco di non andarci, in pensione. Perché senza lavoro sarebbe complicato vivere, devo fare, fare, fare’, ha dichiarato a Oggi.

Barbara D’Urso difende il Grande Fratello

Maurizio Costanzo ha definito questa edizione del Grande Fratello 15, ‘una finestra sulla discarica’, anche il Codacons ha chiesto la chiusura del programma, il web ha lanciato l’hashtag #addiogf15 e anche Barbara D’Urso è inevitabilmente finita al centro delle polemiche per una delle più discusse edizioni del rality show di Canale 5.

Barbarella però non ci sta e difende il suo programma e spiega qual è l’intento degli autori nella scelta delle storie e dei protagonisti del reality di Mediaset. ‘Noi abbiamo cercato storie estreme, a tratti spregiudicate e provocatorie, ma anche concorrenti con una personalità molto forte che alimentassero un’immediata curiosità e interesse, visto che questa è un’edizione più breve di altre’, ha spiegato a Oggi la conduttrice.

Sul suo Grande Fratello piovono critiche, ma per Barbara D’Urso è tutto nella norma. ‘Il corto circuito in un reality va sempre messo in conto. Noi possiamo immaginarle, certe dinamiche, fare mille ipotesi sul carattere dei concorrenti, ma in certi casi non è semplice fronteggiare e contenere determinati comportamenti’, ha dichiarato Carmelita.

Barbarella ha una risposta pronta anche per chi l’accusa di fare una tv trash: ‘Vengono definiti trash molti dei programmi di maggior successo della tv italiana, anche il web impazzisce per il trash inteso come tv popolare e leggera. Tutti i reality, poi, da sempre sono tanto amati dal pubblico quanto denigrati dalla critica, sia in Italia sia nel mondo’, si è difesa.