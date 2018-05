Morta Margot Kidder, la Lois Lane di Superman

Margot Kidder è morta, il mondo del cinema piange l’attrice che ha interpretato la parte di Lois Lane in quattro film di Superman con Christopher Reeve. Margot Kidder si è spenta all’età di 69 anni nel Montana. Per anni l’attrice aveva sofferto di disturbo bipolare, la sua storia aveva commosso l’America e nell’ultimo periodo la Kidder aveva ricoperto qualche piccolo ruolo per la tv e aveva continuato a recitare per il teatro.

Margot Kidder aveva iniziato la carriera di attrice in Canada interpretando piccoli ruoli per la tv, ma è nel 1978 che è arrivata la svolta, l’attrice infatti divenne famosa per il ruolo di Lois Lane nel primo ‘Superman’, l’originale al fianco di Christopher Reeeve. Anche se prima di vestire i panni della Lane, la Kidder aveva recitato in ‘Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx’ accanto a Gene Wilder.

Sul grande schermo aveva ottenuto un grande successo, nel 1996 però è arrivata la crisi, dopo tre divorzi, l’attrice ha avuto un esaurimento nervoso e molteplici difficoltà economiche, ma si era saputa rialzare commuovendo l’America. Aveva continuato a recitare per la tv e per il teatro. Nel 2002 ha portato a Broadway i ‘Monologhi della Vagina’. Nel 2015 ha anche ricevuto un Emmy per un programma dedicato ai più piccoli: ‘R.L. Stine’s The Haunting Hour’.