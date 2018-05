Leonardo Bonucci, gli insulti sui social per la foto del figlio

Leonardo Bonucci posta uno scatto del figlio Matteo e su di lui piovono insulti e commenti al veleno. Il difensore del Milan ha pubblicato la foto del suo bambino intento a spegnere le candeline per il suo compleanno, lo scatto è accompagnato da un dolce messaggio di auguri. Tutto normale se non fosse che anche in questo caso i leoni da tastiera hanno trovato qualcosa a cui aggrapparsi per criticare il calciatore e scatenare una sterile polemica.

‘Buon Compleanno Mio Piccolo Grande Leoncino’, Leonardo Bonucci ha allegato a questo messaggio un dolcissimo scatto in cui il figlio Matteo spegne le candeline su una merendina.

La tenerezza però non ferma i leoni da tastiera che anche in questo caso hanno colpito. ‘Potevi comprargli almeno una torta con quello che guadagni’, ha scritto qualcuno dando inizio a una polemica del tutto insensata. Non sono mancati poi i commenti relativi al passaggio di Bonucci dalla Juventus al Milan, avvenuto lo scorso anno. Un cambio di squadra ancora non metabolizzato da alcuni tifosi e che aveva già portato il difensore ad avere a che fare con alcuni leoni da tastiera.

Leonardo Bonucci ha poi risposto in maniera elegante ai suoi haters: ‘La felicità non si misura dalle dimensioni della torta’, ha scritto il difensore del Milan.

Oltre alle critiche però non è mancato il sostegno di alcuni utenti che hanno sottolineato la meschinità di alcuni commenti e dato gli auguri al piccolo Leo.

Non è la prima volta che Leonardo Bonucci è vittima di commenti al veleno sui social. La scorsa stagione, il suo passaggio dalla Juventus al Milan, era stato aspramente criticato e alcuni leoni da tastiera lo avevano insultato prendendo di mira anche la sua famiglia.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso febbraio, Leonardo Bonucci non aveva risparmiato i suoi haters. ‘Vorresti andarli a prendere a casa’, aveva dichiarato affermando di essere molto infastidito da alcuni commenti che avevano preso di mira la sua famiglia.

‘Bisogna farsi scivolare addosso certi commenti e concentrarsi sul resto. I social sono pericolosi, ma possono essere anche importanti per far passare messaggi positivi’, aveva detto il difensore del Milan in quella stessa occasione.