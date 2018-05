Gf15, Luigi Favoloso: ‘Amo Nina Moric più della mia vita e vivrò per riconquistarla’

Luigi Favoloso ammette di amare ancora Nina Moric ed è pronto a riconquistarla. Il concorrente del Grande Fratello 15 pensa ancora alla modella croata e ha chiesto alla produzione un aiuto per gestire questa situazione esterna. Nina Moric aveva lasciato il fidanzato a due settimane dall’inizio del reality show e Luigi Favoloso sembrava aver accusato il colpo, evidentemente però non ha metabolizzato del tutto la rottura. Durante la puntata di ieri di ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso ha mostrato il confessionale in cui l’imprenditore sostiene di amare ancora la modella.

Luigi Favoloso fa un passo indietro ed è pronto a riconquistare Nina Moric. L’imprenditore campano aveva ammesso, nella scorsa puntata del serale del Grande Fratello, di sentire la mancanza della modella croata. In un recente confessionale, però, è andato oltre e ha confessato di essere ancora innamorato della Moric. La modella lo aveva lasciato anche per i suoi atteggiamenti affettuosi nei confronti di Patrizia Bonetti, poi eliminata nella terza puntata serale del reality.

Luigi Favoloso è ancora innamorato di Nina Moric

Quando Barbara D’Urso gli ha confidato che Nina Moric lo aveva lasciato, Luigi Favoloso aveva affrontato con estrema tranquillità la rottura dopo 4 anni di fidanzamento. ‘Me lo aspettavo, ne vorrei parlare con lei ma mi sono accorto che mancavano alcune cose nel nostro rapporto e Patrizia mi ha dato delle attenzioni che da un po’ mi mancavano’, aveva commentato così la decisione della modella croata.

Luigi Favoloso ama ancora Nina Moric (video)

Poi, settimana scorsa in diretta durante la puntata serale aveva fatto un passo indietro: ‘Nina mi manca, di lei mi manca la erre moscia, mi manca tutto’, aveva detto a Barbara D’Urso.

Adesso però Luigi Favoloso lancia un messaggio chiaro. In un recente confessionale il concorrente ha ammesso di amare ancora la sua ex fiamma. ‘C’è un’unica e una sacrosanta verità, che da lì non si scappa: è che io la amo più della mia vita, io senza di lei non vado avanti. Vivrò per provare a riconquistarla, ci posso mettere anche il resto della mia vita’, ha detto Favoloso.

L’imprenditore infatti vorrebbe ricucire lo strappo, ma la permanenza nella casa del Grande Fratello non gli permette molto se non rilasciare qualche dichiarazione che spera venga ascoltata da Nina Moric, così il concorrente ha chiesto alla produzione di dargli una mano. ‘Mi dovete aiutare, non sto scherzando, non riesco più a gestire la mia situazione all’esterno. Si parla di modi di parlare, io penso a lei; si parla di modi di vestire e io penso al suo. Ecco perché sto così’, è la richiesta disperata di Favoloso agli autori del programma.

Luigi Favoloso non riesce a togliersi dalla testa Nina Moric, neanche l’entrata di Patrizia Bonetti la scorsa settimana è servita a fargli dimenticare la modella. ‘Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio. Penso a lei ancora come se fosse mia e non so più se è mia oppure no e questa cosa mi manda al manicomio. Io quando penso a lei fisicamente impazzisco’, così Luigi Favoloso ha concluso il confessionale.