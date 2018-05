Si è parlato tanto negli ultimi tempi della fugace storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, nata a L’Isola dei Famosi 13 e proseguita per qualche settimana tra alti e bassi fino alla precoce rottura di fine aprile, come annunciato dalla stessa Paola. Si è insinuato persino (l’ha fatto Striscia la Notizia) che la tempistica della crisi fosse stata decisa a tavolino per portare audience al Grande Fratello 15, che tra i concorrenti annovera Matteo Gentili, a lungo fidanzato con la Di Benedetto e subito chiamato a un faccia a faccia a beneficio di telecamere con la sue ex. Ora però Francesco Monte si è stufato di tutto questo chiacchiericcio e ha deciso di prendere la parola per spiegare la sua versione dei fatti.

‘Sull’Isola ho vissuto una bellissima esperienza con Paola Di Benedetto, lei è stata importante’, ha ammesso Monte in un’intervista a Chi, ‘Poi, quando siamo tornati in Italia, ho capito che il mio cuore non batteva per lei, che non l’amavo. Certo, stavamo bene insieme, ma da parte mia non c’era amore’. Come si suol dire: viva la sincerità!

Eppure Francesco Monte e Paola Di Benedetto insieme sembravano una gran bella coppia. Ma era tutta apparenza: ‘Con lei sono stato sincero, forse è stata la prima volta nella mia vita in cui ho avuto il coraggio di interrompere una storia prima che fosse troppo tardi. Probabilmente ho commesso l’errore di parlare di amore, di fidanzamento, e ho sbagliato’.

Nell’intervista in cui ha annunciato di essere stata mollata da Monte, Paola Di Benedetto aveva spiegato che quasi certamente l’ex tronista non è riuscito a dedicarsi completamente a lei perché nella sua testa aleggia ancora il ‘fantasma’ di Cecilia Rodriguez, ovvero la donna che l’ha lasciato in diretta durante il Grande Fratello Vip. E a sentire adesso le parole di Francesco, è probabile che tutto sommato sia andata proprio così: ‘In realtà con Paola stavo soltanto cercando una via di fuga perché all’Isola ho iniziato un percorso di recupero’, ha ammesso Francesco, ‘Quando Cecilia mi ha lasciato dalla casa del GF Vip, davanti a tutta l’Italia, per me è stato un lutto. Non vivevo quella sensazione dalla morte di mia madre, eppure nella vita sono caduto altre volte. Ma quella di Cecilia è stata una mazzata tremenda’.

Altra mazzata è stato il coinvolgimento nell’ormai celebre canna-gate, che l’ha costretto ad abbandonare l’Isola prima del tempo. Su questo punto però Francesco Monte crede di avere la coscienza a posto ed è pronto a tutto per difendere la sua immagine: ‘Questa vicenda mi ha fortificato e reso sicuro delle mie azioni, che si sono tramutate in azioni legali. Non farò nessun passo indietro. Le accuse mi hanno indurito rispetto alla vita, ma quello che ho vissuto lontano dalle telecamere fa molto più male delle polemiche post reality’.