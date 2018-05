Antonella Clerici: ‘De La Prova del Cuoco mi mancherà non poter più parlare dei fatti miei’

Ancora poche settimane e poi Antonella Clerici dirà addio a ‘La Prova del Cuoco’, dopo 18 anni alla guida del fortunato programma di cucina di Rai 1. Durante la preparazione di un piatto in compagnia della Spisni, la Clerici si è sfogata e ha rivelato cosa le mancherà di più della trasmissione oltre all’affetto del pubblico.

Il prossimo 1 giugno Antonella Clerici condurrà l’ultima puntata de ‘La Prova del cuoco’ la conferma ufficiale era arrivata lo scorso 1 maggio dalla sua stessa voce e durante una puntata del programma di Rai 1.

Antonella Clerici: ‘Ecco cosa mi mancherà de La Prova del Cuoco’

Intenta a preparare delle mezzelune ripiene di mortadella con la sua adorata Spisni, Antonella Clerici si è confidata con la cuoca bolognese e con il pubblico a casa che la segue quotidianamente.

Leggi anche: Antonella Clerici lascia la prova del Cuoco: ‘Il 1 giugno sarà l’ultima puntata’

La conduttrice ha raccontato di aver festeggiato la comunione della figlia Maelle, la bambina di 8 anni avuta dalla relazione con Eddy Martens. Dopo aver parlato di questo particolare della sua vita privata, la Clerici ha rivelato cosa le mancherà di più del programma che ha guidato per 18 anni.

‘Quello che mi mancherà di più de La Prova del Cuoco, posso dire, a parte voi tutti, mi mancherà il fatto di poter tutti i giorni raccontare i fatti miei. Di raccontare, di parlare…’, ha confessato la Clerici.

Antonella Clerici rivela cosa le mancherà de La Prova del Cuoco (video)

La conduttrice aveva infatti portato sempre un po’ di sé e della sua vita a ‘La Prova del cuoco’, programma voluto da lei stessa e diventato come una sorta di figlio per lei.

Provocatoriamente Alessandra Spisni le ha fatto notare che ci sarà sempre qualcuno che racconterà i fatti sui e la Clerici le ha risposto: ‘Vorrei però continuare a raccontarli dalla mia voce, perché poi gli altri magari interpretano’ e così scherzosamente la cuoca le ha chiesto di telefonare in trasmissione.

La Clerici ha accolto la richiesta e sentenziato: ‘Bene, allora qualche volta vi telefono’. La conduttrice aveva già raccontato su Instagram la comunione della figlia postando due foto del lieto evento. Alla Spisni e al pubblico ha fornito qualche dettaglio in più sulla cerimonia e ha poi confessato di essere riuscita a trattenersi e di non aver pianto. ‘Per fortuna è andato tutto bene, tutti sono andati d’accordo. Mi ero gonfiata come un pallone per la tensione’, così la Clerici ha concluso il suo racconto.

‘La Prova del Cuoco continua, senza di me e vi abituerete’, aveva detto la conduttrice annunciando il suo addio al programma. Chissà se sarà davvero così, intanto non è arrivata alcuna conferma ufficiale su chi sostituirà Antonella Clerici alla guida della trasmissione.