Romina Power, la dedica alla figlia Ylenia su Instagram: ‘Ti sto pensando’

In occasione della festa della mamma, Romina Power dedica un pensiero alla figlia Ylenia, scomparsa ormai ben 24 anni fa a New Orleans. 'Pensando ad Ylenia è apparso questo cuore in cielo', scrive su Instagram la speranzosa ex compagna di Al Bano, che mai ha smesso di incentivare le ricerche al fine di risolvere il mistero che da molti anni addolora i noti genitori.

