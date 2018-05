Assente in trasmissione ma presente telefonicamente, Nadia Toffa afferma a Le Iene di stare ‘benissimo’, nonostante i medici l’abbiano ‘costretta’ a riposarsi ancora qualche settimana. Si è tanto parlato nell’ultimo periodo dell’inviata del programma di Canale 5 che da ormai ben due domeniche manca alla diretta, compresa l’ospitata prevista per sabato ad Amici di Maria De Filippi: secondo quanto da lei stessa affermato e pubblicato sui social, la Toffa si sarebbe ‘solo’ riposata.

‘I medici dicono che il mio corpo deve riposare’ ha, dunque, affermato Nadia Toffa in diretta telefonica con Le Iene nel corso della puntata di domenica 13 maggio 2018. Le preoccupazioni per la salute dell’inviata sono aumentate nell’ultimo periodo a causa dalla sua nuova ed inaspettata prolungata assenza dal programma. Ad aggiornare i numerosissimi fan è stata in primis la Toffa stessa su Instagram: ‘Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a Le Iene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca’.

La telefonata in diretta di Nadia Toffa a Le Iene: ‘Devo fare la brava’

E’ stata una telefonata in diretta di Nadia Toffa a tranquillizzare tutto il pubblico di Canale 5, preoccupato a seguito dell’assenza dell’inviata dal programma.

A risponderle i compagni di viaggio Nicola Savino, Matteo Viviani e Giulio Golia: ‘La mia testa sta benissimo, i medici dicono che il mio corpo deve riposare e devo fare la brava’, ha in un primo momento affermato l’inviata.

Inevitabile la domanda più attesa: ‘Quando torni?’, alla quale la Toffa ha risposto ‘Guarda io volevo già essere li questa sera ma i medici mi han detto fai la brava ancora per una domenica. Ma sicuramente domenica prossima ci sarò’.

Il pubblico ha così applaudito entusiasta della gradita notizia. Poi la Toffa scherza sui suoi colleghi: ‘Dalla televisione siete un pochino più belli’.

Nadia Toffa tranquillizza i fan su Instagram

Dopo il periodo di assenza dalla televisione, Nadia Toffa tranquillizza i fan su Instagram pubblicando una sorridente foto con tanto di commento: ‘Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a Le Iene’.

Poi, continua: ‘Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera – domenica 13 maggio 2018 -, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi!’.

Insomma, è così la Toffa saluta e soprattutto ringrazia i numerosissimi fan preoccupati.