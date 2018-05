Milly Carlucci a Che tempo che fa, Fabio Fazio: ‘Mi perdoni?’

Fabio Fazio ha ospitato Milly Carlucci a ‘Che tempo che fa’ e ha chiesto perdono alla conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ per aver ospitato Maria De Filippi e scatenato un po’ di tensioni. I due conduttori si sono riappacificati in diretta tv su Rai 1: l’intervista fatta da Fazio a Queen Mary lo scorso aprile, aveva scatenato un piccolo incidente diplomatico. La padrona di casa di Ballando con le Stelle aveva lamentato la possibilità che l’ospitata potesse promuovere il programma della concorrente a discapito del suo.

Pace fu tra Milly Carlucci e Fabio Fazio. Il conduttore di ‘Che tempo che fa’ ha accolto in studio la showgirl con un sentito: ‘Mi perdoni?’. A Milly, infatti, non aveva ben digerito la presenza di Maria De Flippi da Fazio lo scorso aprile.

Fabio Fazio chiede perdono a Milly Carlucci

‘Allora mi perdoni? Ho letto che eri molto arrabbiata’, così Fabio Fazio ha aperto la sua intervista a Milly Carlucci. I due volti noti di Rai 1 siglano la pace in diretta tv davanti allo sguardo vigile di Mamma Rai e dei telespettatori. ‘Ma no, se sabato prossimo tu e Lucianina venite a Ballando siamo pari e patta!’, ha risposto la conduttrice che ha colto anche la palla al balzo per assicurarsi la coppia Littizzetto-Fazio nella finale del suo programma.

Il video dell’intervista di Fabio Fazio a Milly Carlucci

‘Se Rai 1 mi autorizza è fantastico, vengo lì e non vado in onda la domenica’, ha detto Fabio Fazio che ha poi aggiunto di non essere proprio portato per il ballo. Chissà se ha colto l’invito e se lo vedremo sul palco del programma del sabato sera di Rai 1 insieme alla sua partner del piccolo schermo, Luciana Littizzetto.

A una settimana dalla finale della 13esima stagione di ‘Ballando con le stelle’, tra Fabio Fazio e Milly Carlucci torna il sereno dopo la piccola tensione scoppiata nei giorni scorsi per l’ospitata di Maria De Filippi nel programma di Rai 1.

In riferimento all’intervista della sua ‘rivale’ del sabato sera, Milly Carlucci ha usato una metafora calcistica per definire il suo punto di vista: ‘È come se noi fossimo della Sampdoria, dall’altra parte c’è il Genoa. Prima si gioca tra amici, e poi magari si gioca con le altre squadre!’. ‘Noi siamo la Nazionale’, ha risposto il conduttore, ma anche in quel caso Milly ha avuto la battuta pronta: ‘Certo, siamo la Nazionale, ma siamo anche un club’, ha concluso la conduttrice di ‘Ballando con le stelle’.

L’intervista si è poi spostata su altri punti: dalla discussa presenza di Giovanni Ciacci al programma del sabato sera di Rai 1 e alla conseguente scelta di dar spazio a una coppia same sex, fino al commosso ricordo di Fabrizio Frizzi, affettuosamente definito ‘il mio fratellone’, da Milly Carlucci. La conduttrice ha poi raccontato il suo debutto nel 1977 con Renzo Arbore de ‘L’altra domenica’ e della sua partecipazione a Sanremo.

Non solo la richiesta di perdono da parte di Fabio Fazio, a siglare la pace tra i due è arrivato anche un bel mazzo di rose rosse con cui il conduttore ha salutato la sua collega.