Marco Liorni lascia La Vita in Diretta, Francesca Fialdini: ‘Ha preso altri percorsi’

Sollecitata da un utente su Instagram, Francesca Fialdini rompe il silenzio sul futuro del programma che conduce su Rai 1, ‘La vita in diretta’. L’anno prossimo la trasmissione potrebbe cambiare conduttore e alla guida del programma molto probabilmente non ci sarà più Marco Liorni.

‘Francesca, io vorrei sapere come mai Marco Liorni sia stato fatto fuori dalla vita in diretta? Siete bellissimi insieme. Di’ ad Orfeo di ripensarci, perché con Timperi nessuno guarderà più la trasmissione!’, ha scritto un utente commentando una foto postata dalla conduttrice.

Immediata la risposta di Francesca Fialdini: ‘Nessuno manda via Marco. Marco ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 anni. Lo trovo normale. Sarà lui, e la Rai, a dire cosa accadrà. Anche perché io non ne ho la più pallida idea’.

La conduttrice dunque lascia intendere che Liorni prenderà nuove strade, ma resta vaga aggiungendo che sarà l’azienda a confermare o meno la sua uscita dal programma.

Sul futuro de ‘La Vita in diretta’ si parla di Tiberio Timperi al timone del programma come sostituto di Marco Liorni che dovrebbe lasciare. Per ora non è arrivata alcuna conferma ufficiale dalla Rai, né alcun tipo di smentita.

Qualcuno ha collegato l’addio di Marco Liorni alle voci sui presunti dissapori tra il conduttore e Francesca Fialdini, voci poi smentite dall’agente della conduttrice. Francesca Fialdini, sempre su Instagram, ha dichiarato di essere dispiaciuta per l’uscita del partner da ‘La Vita in diretta’.

A inizio anno si era infatti diffusa la notizia di alcuni dissapori tra i due conduttori dovuti a una ‘lotta sul minutaggio delle notizie’, come sostenuto da Spy. Una notizia poi smentita dalla stessa Fialdini.

Per ora non è dato sapere con certezza quale sarà il futuro de ‘La Vita in diretta’ e, se dovesse lasciare, il futuro di Marco Liorni. Il presentatore era anche in lizza per ‘Reazione a catena’, ma la conduzione del game show è stata poi affidata a Gabriele Corsi.