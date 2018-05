Italia’s Got Talent 2018, Federica Pellegrini e Mara Maionchi nuovi giudici del programma

Grandi novità da Italia’s Got Talent 2018: Federica Pellegrini e Mara Maionchi sono i nuovi giudici del programma e affiancheranno Claudio Bisio e Frank Matano. Dopo l’abbandono di Luciana Littizzetto e Nina Zilli e una serie di indiscrezioni che circolavano sui nomi dei possibili sostituti, arriva la conferma di Sky: Federica Pellegrini e la discografica Mara Maionchi sostituiranno la comica e la cantante nel ruolo di giudici e siederanno al fianco di Claudio Bisio e Frank Matano.

La giuria si rinnova quasi completamente perché Frank Matano e Claudio Bisio confermano il loro ruolo anche per la nuova edizione. Dopo l’oro olimpico, i record mondiali e i successi nel panorama sportivo, per Federica Pellegrini inizia una nuova sfida, la prima sul piccolo schermo. La campionessa siederà per la prima volta al tavolo dei giudici di Italia’s got Talent per eleggere il migliore talento italiano. Un vero e proprio banco di prova per la nuotatrice che dalle vasche approda sul piccolo schermo.

Non è certo alla sua prima esperienza in tv Mara Maionchi, già giudice di ‘X Factor’. La talent scout del mondo della musica si prepara dunque a scovare nuovi talenti nei più disparati campi del panorama artistico.

Determinata e tenace la prima, ironica la seconda, le due new entry daranno una nuova linfa e un nuovo tocco al talent show di Tv8. Claudio Bisio e Frank Matano, però, non sono le uniche conferme: Federica Comello condurrà anche questa edizione 2018 di ‘Italia’s Got Talent.

La nuova squadra ha già pronte le valigie per partire a caccia di talenti. Le selezioni prenderanno il via al Teatro delle Muse di Ancona i prossimi 28, 29 e 30 maggio. Le audizioni proseguiranno al Teatro Comunale di Vicenza il 25, 26 e 27 giugno e si concluderanno al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 2, 3, 4 e 5 luglio.

Con la speranza di far brillare un golden buzzer o di ottenere ’4 sì’, sul palco si alterneranno come sempre tantissimi artisti con notevoli e diversi talenti: maghi, contorsionisti, ballerini, comici, cantanti, funamboli e tanto altro ancora.

Per vedere ‘Italia’s got Talent 2018′ sul piccolo schermo dovremmo attendere un po’ di più. La trasmissione approderà il prossimo autunno su Tv8.