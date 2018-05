Manca ormai pochissimo al Royal Wedding tra Harry e Meghan e il matrimonio dell’anno, ora possiamo dirlo con certezza, sarà trasmesso in diretta TV anche in Italia, per la gioia dei tanti che non vogliono perdersi neanche un minuto delle nozze reali tra il fratellino di William, sesto nella linea di successione al trono britannico, e l’ex attrice americana. Com’è noto, il matrimonio tra Harry e Meghan sarà celebrato sabato 19 maggio 2018 alle ore 12:00 londinesi (le 13:00 in Italia) presso la cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, che è stata sede nel corso dei secoli di altre importanti cerimonie nuziali.

Dunque, in Italia sarà possibile assistere alle nozze tra Harry e Meghan in vari modi: su Canale 5, per esempio, è previsto uno speciale Verissimo sul Royal Wedding, nato dalla collaborazione tra la trasmissione di Silvia Toffanin e il Tg5, che andrà in onda dalle 12:30 alle 14:45 di sabato 19 e che conterrà al suo interno la diretta integrale del matrimonio con il commento di vari ospiti in studio. Prima, sempre su Canale 5, alle 8:45 sarà trasmesso il documentario ‘Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità’, in cui William e Harry, a vent’anni esatti dalla scomparsa dell’amata mamma, tracceranno un ritratto della Principessa e racconteranno quanto sia stato doloroso convivere con la sua assenza.

Anche su Real Time saranno protagonisti Harry e Meghan e il matrimonio dell’anno: dalle ore 11:00 del 19 verrà proposto al pubblico il documentario ‘Harry ti presento Meghan’, con tutti i dettagli della storia d’amore tra il principe e l’attrice, poi dalle 12:00 spazio allo speciale ‘Royal Time: il matrimonio di Meghan e Harry’ con la diretta fino alle 15:00 della cerimonia, commentata da Enzo Miccio, Katia Follesa, Giulia Valentina e Mara Maionchi.

Chi invece vuole immergersi totalmente nell’atmosfera britannica può optare per Sky News, che dalle 10:00 alle 18:00 trasmetterà una lunghissima diretta TV in lingua originale con le voci di Kay Burley, Jayne Secker, Anna Botting, Colin Brazier, Sarah-Jane Mee e Jonathan Samuels.

E la Rai? La TV di stato non ha previsto per il momento alcuna diretta dello sposalizio reale ma solo uno speciale a cura del Tg1 dal titolo ‘Meghan ed Harry il matrimonio dell’anno’ in onda su Rai 1 dalle 13:55 alle 15:00 di sabato 19 maggio 2018, a nozze appena concluse.

Ricordiamo infine che la cerimonia si potrà vedere anche in streaming, sia sul PC di casa che su smartphone e tablet, collegandosi alla pagina Facebook o al sito ufficiale della BBC, che trasmetterà in diretta le nozze nel Regno Unito.