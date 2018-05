Gf15, quanto guadagnano i concorrenti

Puntuale come ogni anno, arriva il dubbio amletico del pubblico che si chiede quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello. L’edizione 15 del reality è arricchita da personaggi vip, come Luigi Favoloso e Aida Nizar e personaggi nip, come Danilo Aquino. Dal punto di vista del profitto, sarebbero notevoli notevoli le differenze tra le due categorie di concorrenti. Varcare la porta rossa del reality farebbe guadagnare cifre da capogiro. Entrare nella casa del Grande Fratello può rivelarsi una notevole fonte di guadagno e se si è già un ‘vip’, una vera miniera d’oro.

Su Dagospia, Giuseppe Candela parla di guadagni altissimi. I concorrenti del Grande Fratello 15, prenderebbero almeno 1500 euro a settimana. Una cifra che aumenterebbe in caso di personaggii già passati per il salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live, o già apparsi in passato sul piccolo schermo.

Grande Fratello i cachet dei concorrenti del reality show

Dal tecnico di elettrodomestici Danilo Aquino, al compagno di Stefania Pezzopane, il Grande Fratello 15 è un concentrato di concorrenti appartenenti al mondo nip, ma anche al panorama vip.

Aver già accettato un invito a Domenica Live o in altri programmi tv fa lievitare i cachet dei concorrenti. Ad avere il primato di questa edizione in termini di guadagni, sarebbe Aida Nizar. La vulcanica spagnola, al centro delle polemiche fin dalla sua entrata nella casa, avrebbe guadagnato dall’esperienza al reality show ben 60 mila euro. A rivelarlo è Alberto Dandolo su Oggi, delineando il profilo della concorrente che aveva già preso parte alla versione spagnola del reality nel 2003 per poi replicare nella versione vip anni dopo.

Il gettone di presenza nella casa più spiata di Italia varierebbe dunque di personaggio in personaggio e in proporzione alla notorietà del concorrente. Nessuna indiscrezione trapela sui cachet degli altri quasi vip della casa del Grande Fratello 15, come Luigi Favoloso, Simone Coccia, Matteo Gentili e Lucia Bramieri, personaggi già noti al grande pubblico. Sembra comunque che a farla da padrone sia stata la concorrente spagnola.

Nessuna conferma ufficiale arriva da Mediaset, per ora solo indiscrezioni e voci sui presunti compensi dei concorrenti del reality show di Mediaset. Non sarebbe certo una novità, da sempre si parla di gettoni di presenza per i partecipanti al Grande Fratello, ma sembra che i guadagni siano notevolmente cresciuti rispetto alle edizioni passate in cui si accennava a circa 100 o 200 euro a settimana per i concorrenti del Gf. Complice il successo del noto reality (su Canale 5 dal 2000) e di alcuni protagonisti delle passate edizioni, per questa stagione le tasche dei concorrenti si riempirebbero di più rispetto a quelle dei colleghi già entrati nella casa.