Federica Pellegrini, frecciata a Filippo Magnini: ‘Se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina puoi’

Federica Pellegrini riserva una piccola frecciata al suo ex compagno Filippo Magnini, ora fidanzato con Giorgia Palmas. La campionessa di nuoto ha commentato la relazione tra il Magno e la showgirl e affermato che se si possono evitare le copertine si può fare. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale la Pellegrini ha ribadito che non le piace dare troppi dettagli.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Federica Pellegrini ha lanciato una frecciatina al suo ex Filippo Magnini. Alla domanda rivoltale dal giornalista sulla relazione tra Giorgia Palmas e il suo ex fidanzato, la nuotatrice ha affermato che la notizia non le ha fatto particolarmente effetto: ‘Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale’, ha dichiarato.

La relazione tra Giorgia Palmas e il Magno è sulle copertine dei giornali, i due ormai ufficialmente legati, hanno rilasciato interviste e spesso raccontano la loro vita di coppia sui social. Su questo aspetto Federica Pellegrini non ha dubbi: ‘Dimostra solo quanto le nostre strade fossero diverse. Quando stavo con lui e la curiosità su di noi ha raggiunto un certo limite ho imparato che devo tenermi per me più cose possibili. E che se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina puoi’, così la nuotatrice ha commentato le recenti manifestazioni pubbliche di Magnini e della sua nuova fiamma.

Sul piano professionale continuano gli impegni in vasca, ma sul piccolo schermo c’è una novità: la campionessa olimpica sarà giudice di ‘Italia’s got talent 2018′. E sulla sua vita privata? Federica sceglie la riservatezza. ‘Non mi va di mettere tutto in piazza. Come è ovvio non sto certo chiusa in casa a guardare il muro’, ha dichiarato la nuotatrice restando vaga.