‘Domenica Live’, scandalo sexy per Aida Nizar

Barbara D’Urso accoglie Aida Nizar nello studio di ‘Domenica Live’ per intervistarla sulla sua recente esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, quella del ‘Grande Fratello’. L’esuberante ragazza spagnola non perde l’occasione per mettersi in mostra e attirare l’attenzione di tutti, infatti si presenta in trasmissione con un abito molto scollato.

La conduttrice Barbara D’Urso la invita ripetutamente a tirare su il vestito, visto che quest’ultimo continuava a scendere, lasciando scoperto il seno in modo esagerato, addirittura si è anche intravisto un capezzolo. Aida segue il consiglio di Barbara, ma prende la parola: ‘Ho un seno bellissimo. Era enorme, l’ho tagliato. Anche tu hai un seno bellissimo’, poi chiede al pubblico: ‘Abbiamo un seno bellissimo, vero? Allora godiamocelo’. Scatta l’applauso e la ragazza, non soddisfatta, inizia a toccare il seno della conduttrice, per verificarne l’autenticità.

Insomma, parte un vero e proprio teatrino trash, fatto di frasi fuori luogo e gesti imbarazzanti. Non è tutto, Aida coglie l’occasione per parlare male di Malgioglio: ‘Qui in Italia sono tutti famosi, io in Spagna non li ho mai sentiti. Cristiano Malgioglio è un grande artista ora perché parla di Aida’.

Le manie di protagonismo fanno parte di lei, tanto che a una domanda di Barbara sulla sua eliminazione dallo show risponde: ‘Non sono fatta per i reality, io sono fatta per stare lì accanto a te’.