‘Domenica Live’, il Ken umano contro Malgioglio

Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Rodrigo Alves, anche noto come il ‘Ken Umano’, si racconta nella puntata di ‘Domenica Live’ del 13 Maggio 2018. Parla soprattutto della sua breve, ma bellissima esperienza nella casa del ‘Grande Fratello’, ma anche delle operazioni chirurgiche che ha dovuto affrontare per diventare com’è adesso.

‘Sto bene, sono felice di essere qui. Mi sono divertito tantissimo nella Casa’, dichiara, ma non ha perso l’occasione per aprire una polemica su Cristiano Malgioglio, che ha di recente avuto da ridire sulla notorietà del Ken Umano. Proprio come l’esuberante Aida Nizar, anche Rodrigo non ha una buona opinione di lui: ‘Cristiano Malgioglio è geloso di me, io sono una star in tutto il mondo. Io non sono un ‘bambolo’. Sono una persona con un cuore grandissimo. Cristiano è famoso solo in Italia, io in tutto il mondo. Sei geloso. Questa è la verità. Cristiano, ti invito a cena e parliamo’. Ha parlato anche dei pericolosi interventi a cui si è sottoposto, in particolare della rimozione di quattro costole: ‘Dopo l’intervento ho avuto molti dolori, l’intervento è stupido e pericoloso e senza il corpetto io sono uguale a prima’. Infine, mostra le mutande di uno dei concorrenti del Grande Fratello, ‘Le mie mutande erano tutte di marca e mi sono state tolte’, chi gliele avrà prestate?