‘Domenica Live’, Francesca Cipriani e l’esperimento sexy

Non bastavano le ipnosi effettuate su Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Vladimir Luxuria, questa volta Giucas Casella ha voluto scegliere Francesca Cipriani, ex compagna di avventura sull’Isola dei Famosi, ospite nello studio di ‘Domenica Live’.

Subito dopo aver presentato Valeria Perilli, la sua compagna di una vita, il mago è stato raggiunto dalla Cipriani ed è iniziato il doppio esperimento. Prima di tutto, la ragazza è stata trasformata in un vero e proprio ‘ponte umano’, su cui sono saliti lo stesso illusionista e anche Luxuria. La presentatrice Barbara D’Urso e tutto il pubblico erano stupiti e sotto shock. Ma non è tutto, Giucas ha ordinato alla Cipriani di baciare chiunque, una volta risvegliata. Il risultato? Un siparietto surreale: la ragazza ha obbedito a quest’ordine, si è alzata e ha iniziato a baciare uomini e donne, presi a caso dalla platea. Tra lo sgomento generale e la gioia di molti ammiratori, che non hanno perso l’occasione di strapparle un bacio vero, la showgirl ha dimostrato che l’esperimento dell’illusionista è riuscito perfettamente.

Fortnatamente è intervenuta Barbara D’Urso, ha bloccato la ragazza che stava diventando veramente troppo ‘affettuosa’ con il pubblico in studio. A quel punto Francesca sviene all’improvviso e poi viene svegliata da Giucas Casella. ‘Giucas, cosa mi hai fatto fare? Sembro un cavallo selvaggio!’, anche Francesca resta allibita quando rivede le scene.