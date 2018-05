‘Domenica live’, Annalisa Minetti: ‘Tornerò a vedere grazie alla mia bimba’

Annalisa Minetti e il marito Michele Branzino, ospiti a ‘Domenica Live’, hanno presentato per la prima volta in tv la loro seconda figlia, Elena, nata il 29 Marzo scorso. La nascita della bimba è stata una ventata di gioia, ‘un altro piccolo miracolo’, come la definisce la sua mamma.

La cantante ha raccontato il duro periodo che ha dovuto passare in seguito all’aborto e poi, inaspettatamente, la sorpresa e la felicità di scoprire un’altra gravidanza. ‘Ho aspettato tanto a dirlo, non volevamo dirlo a nessuno per paura, poi ho smesso di pensarci e l’ho soltanto attesa, lei è la mia luce’. In realtà la bimba ha donato ad Annalisa anche la speranza di poter tornare a vedere un giorno, tutto ciò grazie al cordone ombelicale, che è stato conservato dopo il parto.

Le cellule staminali contenute al suo interno potrebbero essere utili per combattere la malattia della Minetti: ‘Nella ricerca sulle staminali ci sono tantissime speranze per quanto riguarda la retinite pigmentosa. Sono in attesa di fare un’operazione. Se anche non vedo più, ho alcuni recettori ancora vivi e dobbiamo mantenerli vivi il più possibile. Le staminali possono essere una speranza in più riguardo al buon esito della mia operazione’.