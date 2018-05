‘Eurovision Song Contest’, in gara anche Ermal Meta e Fabrizio Moro

Gli appassionati di ‘Ballando con le stelle’ erano pronti ad assistere alla finale prevista per ieri, Sabato 13 Maggio 2018, ma dovranno ancora attendere. Infatti, c’è stato un cambiamento nella programmazione di Rai 1 e, al posto dello show danzerino di Milly Carucci, è andata in onda un’importante gara canora a livello internazionale, l”Eurovision Song Contest’.

La trasmissione, in diretta da Lisbona, è stata commentata da Federico Russo e Serena Rossi, entrambi già esperti di programmi musicali. A rappresentare l’Italia quest’anno c’erano Ermal Meta e Fabrizio Moro, reduci dalla vittoria del Festival di Sanremo, che si sono esibiti proprio con il brano ‘Non mi avete fatto niente’. Grandi speranze per il duo nostrano, ma a vincere è stato qualcun altro. I nostri talenti sono riusciti a raggiungere un meritatissimo quinto posto. Forse il pezzo non è stato apprezzato a pieno in un contesto così caotico e folkloristico, la giuria ha assegnato solo 59 punti all’Italia, ma Meta e Moro sono stati premiati dal televoto, ottenendo ben 308 punti finali.

A vincere quest’anno è stata l’israeliana Netta Barzilai, 25 anni, ex maestra d’asilo ed ex militare. Si è presentata con il brano ‘Toy’, che affronta con ironia il tema problematico delle donne-oggetto.