‘Domenica Live’, le verità di Bianca Atzei

Barbara D’Urso accoglie Bianca Atzei nel suo salotto della Domenica pomeriggio di Canale 5. L’ex naufraga si apre a una lunga intervista e racconta molte verità sul suo passato, cominciando dalla storia d’amore con Max Biaggi.

‘Qualsiasi donna merita un uomo che abbia il coraggio e le pa**e di dirti che qualcosa non va, afferma la cantante e confessa di non aver ancora compreso il motivo reale della rottura, lui le avrebbe solo detto di voler stare da solo. Poi continua: ‘L’amore può finire, ma è stata la storia d’amore più bella della mia vita, lui mi amava alla follia e io gli ho dato tutta me stessa’. Nonostante i momenti difficili, oltre alla fine del grande amore c’è anche la morte della nonna, la Atzei si dichiara serena.

Rivela anche dei dettagli sull’inizio della sua carriera, ben noti alla D’Urso, visto che fu proprio lei a credere nelle sue capacità e a sceglierla come corista nel programma ‘Domenica Cinque’. Nello stesso momento ebbe un’altra proposta molto allettante: ‘Quell’anno lì avevo fatto i provini per Amici, li avevo passati tutti e non mi presero. Mi chiama un autore di Amici e dice ‘ti abbiamo visto a Domenica 5. Vuoi venire a fare la sfida?”, ma rifiutò per restare fedele a Barbara, che l’aveva sostenuta e voluta dal principio.