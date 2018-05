‘Ballando con le stelle’, finale rimandata

Chi stava aspettando impaziente di scoprire quale fosse la coppia di ballerini vincitori di questa edizione dello show di Milly Carlucci dovrà attendere ancora. Infatti, per un cambio di programmazione dell’ultimo minuto, la finale di ‘Ballando con le stelle’ è saltata e andrà in onda Sabato 19 Maggio 2018.

Il programma è stato momentaneamente sospeso proprio sul più bello, suscitando grande delusione in tutti i fan della danza, per lasciare spazio a un’altra importante gara, che è andata in onda subito dopo il Tg 1 delle 20.30. Si tratta del gran finale dell’Eurovision Song Contest 2018, trasmessa in diretta da Lisbona e condotta da Federico Russo e Serena Rossi. Anche quest’anno i talenti italiani hanno partecipato alla gara: stavolta è stato il turno di Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo. Per cercare di vincere questa importante competizione internazionale si sono esibiti proprio con il brano di Sanremo ‘Non mi avete fatto niente’.

Gli appassionati di ‘Ballando con le stelle’ dovranno avere pazienza e aspettare ancora qualche giorno per scoprire quale, fra le talentuose coppie rimaste in gara, riuscirà ad avere la meglio e raggiungere finalmente la tanto desiderata vittoria.