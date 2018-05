‘Amici’, insieme sul palco Emma Marrone e Belen Rodriguez

Fu proprio durante la trasmissione ‘Amici’ che, ben sei anni fa, iniziò la guerra tra la cantante Emma Marrone e la showgirl Belen Rodriguez. Emma partecipava al talent ed era fidanzata con Stefano De Martino, allora nel cast del corpo di ballo del programma, così come Belen. Sguardo dopo sguardo, tra il bel napoletano e l’esuberante argentina nacque un amore travolgente, proprio sotto gli occhi della povera e incredula Emma. Il matrimonio, un figlio, insomma Stefano e Belen hanno continuato per anni la loro storia piena di passione e sentimenti, fino ad arrivare, nel 2015, alla separazione.

Da allora, le due acerrime nemiche non avevano avuto modo di incontrarsi in modo tranquillo, senza ormai più rancore, se non in un paio di fugaci occasioni. Ebbene, Maria De Filippi ha fatto il miracolo.

Durante la puntata, Belen è stata chiamata per imitare Emma, indossando anche una parrucca bionda, finché poi la cantante salentina è proprio scesa in pista al suo fianco per un esilarante duetto riappacificatore. Le due rivali sembravano stare al gioco e si sono scambiate anche sinceri complimenti, proprio sul luogo dove si era consumato lo scandalo. Avranno dimenticato il passato?