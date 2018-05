‘Amici’, Biondo in lacrime dopo il serale

Biondo è stato uno dei concorrenti più discussi dell’edizione di ‘Amici’ ancora in corso. Criticato sempre in modo duro dalla commissione, ma amatissimo dal pubblico in studio e a casa. Il giovane cantante della squadra bianca è stato attaccato moltissime volte a causa dell’autotune, strumento che utilizza sempre e che serve per modificare la voce e l’intonazione.

Non ha mai dato troppa importanza alle polemiche e ha sempre dichiarato che l’autotune viene utilizzato anche da tanti famosi cantanti italiani e non. Questa volta, però, è venuto fuori un altro lato di Biondo, quello più intimo e fragile.

Dopo la fine del serale, come tutti i ragazzi, è rientrato nella casetta bianca, non immaginando che ad attenderlo ci fosse una grande sorpresa. La sorella Sara era proprio lì, per abbracciarlo e rassicurarlo. Un momento molto toccante che non ha lasciato indifferente il ragazzo, che non è riuscito a frenare le lacrime. ‘Io ti guardo e mi dico: ‘Vorrei essere come lui”, gli dice Sara. E lui, piangendo, risponde: ‘Mi hai fatto piangere, proprio io che non piango mai’.

Biondo è contento del sostegno e dell’affetto della sorella maggiore e, quando deve salutarla sulla porta, la ringrazia: ‘Grazie per le parole, dette da te valgono tanto’.