The Voice of Italy, Maryam Tancredi è la vincitrice

Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice of Italy 2018, trionfa dunque il team di Al Bano che alla sua prima edizione conquista il talent show di Rai 2. Seconda classificata è Beatrice Pezzini, la veronese era nel team del rapper J-Ax. Rispettati i pronostici che puntavano tutto sulla giovane napoletana.

Definita la ‘Al Bano al femminile’ fin dalla prima esibizione, il biglietto da visita di Maryam alle blind audition era stato non a caso ‘È la mia vita’, brano del cantante di Cellino San Marco. Maryam ha presentato il suo inedito ‘Una buona idea’ e ha stregato non solo il pubblico, ma anche tutti gli altri giudici di The Voice che le hanno sempre fatto i complimenti per il suo talento, a partire da Francesco Renga che avrebbe voluto averla in squadra.

Chi è Maryam Tancredi vincitrice di The Voice of Italy

Maryam Tancredi ha 19 anni, arriva da Napoli e ha un sogno nel cassetto comune agli altri partecipanti del talent show: diventare una cantante professionista. Con la vittoria a The Voice of Italy 2018 si avvicina un po’ di più, a piccoli passi al raggiungimento di questo traguardo.

Maryam ha colpito tutti i giudici fin dalle blind audition e si è mostrata da subito molto coraggiosa nel presentare uno dei brani di Al Bano, poi diventato suo coach. La 19enne canta fin da piccola e la musica, come da lei stesso dichiarato, è stato un modo per abbattere i pregiudizi. Vittima di bullismo, è stata proprio la voce a darle un mezzo per riscattarsi. ‘Ha trovato sfogo nella musica’, ha raccontato il coach Al Bano prima della finale.

Approdata alla fase dei Knock out, Maryam ha costantemente messo in mostra la sua bravura: dal brano ‘Leave on light’, all’interpretazione di ‘Skyfall’ fino alla presentazione del suo inedito ‘Una buona idea’. ‘Canti come se possedessi già un fonico in gola’, le aveva detto in una puntata J-Ax impressionato dal suo talento.

La Finale di The Voice of Italy 2018

Maryam ha conquistato poi la finale e si è aggiudicata la vittoria con il 64,81% dei voti. L’ultima puntata del talent show di Rai 2 è stata accesissima: a contendersi il titolo oltre alla cantante napoletana anche Beatrice Pezzini del team J-Ax, Asia Sagriponti del team Francesco Renga e Andrea Butturini del team Cristina Scabbia.

Il primo ad abbandonare il talent è stato Andrea Butturini, l’ultima fase del programma ha visto dunque tre donne contendersi il titolo. Maryam ha però trionfato. ‘Una delle serate più belle della mia vita’, ha commentato il coach Al Bano che oltre ad aver vinto il talent è anche diventato nonno.