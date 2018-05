Dura risposta di Paola Di Benedetto a Striscia la Notizia dopo che il TG satirico di Canale 5, nella puntata del 10 maggio, ha insinuato il dubbio che i tempi della rottura tra l’ex ‘madre natura’ e Francesco Monte (annunciata pochi giorni fa) siano stati scanditi in funzione del Grande Fratello 15, che tra i suoi concorrenti annovera l’ex di Paola, Matteo Gentili, per creare interesse e spettacolo intorno al reality. Paola Di Benedetto ha però negato tali insinuazioni, dicendo di essere ‘una ragazza pulita’ e di non aver mai avuto alcun contatto con Gentili prima del faccia a faccia al GF 15.

Il sospetto di Striscia la Notizia sul fatto che la fine della storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte sia stata ‘telecomandata’ a favore del reality di Barbara D’Urso nasce da una conversazione all’interno della casa tra Matteo Gentili e Alessia Prete, nella quale l’ex della Di Benedetto sembra confidare alla sua nuova fiamma di essere arrivato al GF 15 sapendo già che la relazione tra Paola e Monte sarebbe finita molto presto. Sospetto confermato dalla reazione per nulla sorpresa di Gentili quando Alessia gli ha comunicato la notizia.

Ecco le parole di Matteo Gentili che hanno fatto drizzare le antenne a Striscia, il programma di Antonio Ricci che dopo aver ben mazzolato L’Isola dei Famosi non sta risparmiando con i suoi scoop neanche il Grande Fratello 15: ‘A me hanno chiesto di vedere lei, prima di venire qua, perché dovevano fare uno scoop sul giornale. Tutto quello che lei ha fatto con Francesco, una settimana prima… mi ha detto che a breve si sarebbero lasciati, prima di venire qua’. In altre parole, una settimana prima dell’inizio del reality, Gentili, alla presenza di Paola Di Benedetto, sarebbe stato messo al corrente che presto i due ex naufraghi si sarebbero lasciati. Come poi è accaduto…

L’illazione ha però scatenato la reazione di Paola Di Benedetto contro Striscia la Notizia: ‘Questa sera ho visto un servizio’, ha scritto la bella showgirl in una story su Instagram, ‘Sono una ragazza di 23 anni, ho avuto una storia che ho chiuso in modo netto con il mio ex. Con lui non ho mai parlato della mia nuova vita se non in un incontro sotto gli occhi di tutti avvenuto nella casa del Grande Fratello. Quando ho lasciato l’Isola non l’ho mai visto né sentito, parole che lui stesso ha ripetuto dentro la casa. Sono una ragazza pulita, quando amo, amo con il cuore e di questo non mi dispiace e non mi pentirò mai. Buona serata a tutti’.

Chi dice la verità?