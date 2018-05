Ci avviciniamo a grandi passi alla finalissima di Amici 2018, prevista il prossimo 2 giugno, ed è già tempo di bilanci per l’ultima edizione del talent, così come ha fatto Maria De Filippi a Verissimo in occasione della puntata-evento ‘Verissimo Speciale Amici’, in cui Queen Mary ha commentato la stagione in corso e ha spiegato alla conduttrice Silvia Toffanin come sognerebbe l’evoluzione del suo fortunatissimo format ormai in onda da 17 anni.

‘Il mio sogno sarebbe avere un Amici italiano che si scontri con un Amici francese, con uno spagnolo e così via’, ha rivelato la padrona di casa di Amici, Maria De Filippi, prospettando un futuro internazionale per il talent di Canale 5, ‘Sì, penso proprio che sarebbe bello avere una rappresentanza dell’Italia, trovata attraverso il mio Amici, una rappresentanza della Spagna trovata attraverso i loro talent, e fare un’edizione in cui si scontrano le varie nazioni’.

Una sorta di Champions League tra i talenti europei della musica e del ballo che, sempre secondo la De Filippi, potrebbero essere giudicati da ‘una giuria composta da italiani e da rappresentanze straniere. In questo modo Amici, da settembre a quando inizia il serale, sarebbe alla ricerca dei talenti che rappresentano l’Italia’.

Parlando invece dell’edizione in corso e dei concorrenti, la diciassettesima, Maria De Filippi ha detto di pensare che ‘i ragazzi abbiano imparato a usare la televisione e di conseguenza Amici venga ‘usato’, nel senso buono. Anche noi ‘usiamo’ loro per fare la trasmissione e quindi hanno imparato a utilizzare la TV per farsi vedere. Questo è un bene, perché i ragazzi quando vengono a cantare sognano che le case discografiche si accorgano di loro, quando vengono a ballare sognano di entrare in altre compagnie e quindi, in questo senso, ci facciamo un regalo un po’ a vicenda’.

L’intervista integrale di Maria De Filippi a Verissimo con lo speciale su Amici andrà in onda sabato 12 maggio 2018 su Canale 5 a partire dalle ore 16:00.