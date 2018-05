Lorella Cuccarini sbotta per la tarda messa in onda di FanCaraoke: ‘Senza parole’ e il direttore si scusa

Lorella Cuccarini polemizza per lo slittamento della messa in onda della puntata di ieri di FanCaraoke a causa del protrarsi della finale di ‘The Voice of Italy 2018′. La showgirl si è lamentata per l’orario in cui è stato trasmesso il programma condotto da Andrea Perroni e Brenda Lodigiani. Dopo un tweet polemico pubblicato da Lorella Cuccarini sono arrivate le scuse del direttore di Rai 2, Andrea Fabiano che ha promesso alla showgirl una replica della puntata in un ‘orario umano’.

La messa in onda della puntata di FanCaraoke era prevista dopo la finale di ‘The Voice of Italy’, alle 23.30. La diretta del talent è durata più del previsto facendo slittare alle 01.00 l’inizio del programma di Andrea Perroni e Brenda Lodigiani e provocando la reazione dell’ospite di ieri: Lorella Cuccarini.

‘Senza parole’, ha scritto in un tweet la showgirl dispiaciuta perché la puntata di FanCaraoke in cui era ospite, trasmessa alle 01.00, sarebbe stata vista sicuramente da un numero minore di persone.

Immediate sono arrivate le scuse di Andrea Fabiano, direttore di Rai 2. ‘Ciao Lorella, mi dispiace. La puntata verrà replicata per consentire la visione in un orario umano. Lo comunicheremo domani. Ancora scusa a te, alla squadra del programma e al pubblico’, è la promessa di Fabiano alla showgirl.