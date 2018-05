Eliminata non senza polemiche dal pubblico del Grande Fratello 15, Aida Nizar ha atteso qualche giorno per sfogare sui social tutta la sua rabbia dopo l’uscita prematura dal reality: la 43enne spagnola ha scritto infatti sul suo profilo Instagram di ritenere ingiusta la sua esclusione (in effetti anche i social si erano schierati con lei contro Luigi Favoloso, ma il televoto ha deciso altro), anche se si dice comunque convinta di aver lasciato un’impronta nel cuore degli italiani e di essere già pronta a voltare pagina. Magari tornando a lavorare nuovamente con Barbara D’Urso, una donna che l’ha letteralmente stregata.

Aida Nizar è un personaggio che non ammette mezze misure: si ama o si odia. Era già accaduto al Gran Hermano 5 e al Gran Hermano Vip, le sue precedenti esperienze in un reality, ed è successa la stessa cosa al Grande Fratello 15: provocatrice, spesso sopra le righe ma tutto sommato ‘vera’, fin dal primo giorno è finita nel mirino di quasi tutti gli altri concorrenti, che le hanno riservato dispetti e angherie di ogni tipo fino alla clamorosa aggressione verbale di Baye Dame, pagata dal ragazzo di origini senegalesi con la squalifica dal reality.

Leggi anche: Baye Dame minaccia Aida al GF 15 e il pubblico chiede la squalifica

Finita poi al televoto con il controverso Luigi Mario Favoloso, Aida sperava che il pubblico italiano l’avrebbe salvata anche per ‘risarcirla’ dell’aggressione subita, ma le sue aspettative sono andate deluse. D’altronde in Italia il cosiddetto ‘maschio alfa’ ha ancora un suo fascino…

Smaltita la delusione per l’uscita dal Grande Fratello 15, Aida Nizar ha usato Instagram per raccontare brevemente la sua avventura nella casa e illustrare i suoi programmi futuri. E da quel che scrive sembra che abbia intenzione di rimanere in Italia per un bel po’…

‘Questa è una delle pagine più tristi della mia vita. Si è infranto un sogno: primo perché non meritavo di uscire, secondo perché solo io so quanto impegno e sacrificio ho impiegato per raggiungere il mio obiettivo, venire qui in Italia. Nella casa regnava l’ozio, invece io mi impegnavo ogni giorno a migliorare il mio italiano. Ho rallegrato il mio pubblico, ho trasmesso una grande gioia di vivere e l’entusiasmo di amare se stessi e gli altri, ho insegnato a lottare per i propri sogni. Ho consumato una penna per poter scrivere tutto questo e sono convinta di aver lasciato un’impronta nel cuore degli italiani. La vita è come un bel libro: le brutte pagine si strappano e si volta pagina perché quelle più belle sono ancora da scrivere. Ora il mio sogno è lavorare con una donna meravigliosa di nome Barbara D’Urso a Domenica Live! Una donna che ha capito subito come sono fatta, una donna con una gran voglia di vivere da condividere con il mondo intero. Come dice Barbara, ‘il cielo guarda’ e il mio sogno è diventato realtà e voglio condividerlo con il mondo intero, grazie’.

Che dite, Barbarella accetterà di accoglierla nuovamente nelle sue trasmissioni?