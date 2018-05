Georgette Polizzi, si rialza dalla sedia a rotelle e muove i primi passi: ‘Pensavo di non farcela’

#NONSIMOLLAUNCAZZO Il cuore scoppia di gioia mentre scrivo il testo di questo video! Qui in reparto ogni giorno i dottori mi ripetono che le medicine aiutano ma per farcela ci vuole la testa!! E così eccomi qui a distanza di 20 giorni.... eccomi qui carica più che mai!! Lo ammetto sono crollata... un giorno..si sono crollata.... ho pianto ininterrottamente dalla mattina alla sera convinta che non ce l’avrei mai fatta ed invece il giorno dopo .... ero in riabilitazione a girare il primo video che vedete. Il secondo video è di ieri e i progressi sono pazzeschi!! Questo video voglio dedicarlo a tutti quelli che hanno smesso di crederci... non solo nella malattia ma anche nella vita!! A tutti quelli che si riempiono la bocca ed i pensieri della parola IMPOSSIBILE... a tutti quelli che fanno della demoralizzazione uno stile di vita!! QUESTO VIDEO È PER VOI!! Perché l’ho sempre urlato che volere è potere... l’ho sempre detto che i miracoli esistono solo se li facciamo partire da dentro di noi! Guardate questo video alzate il culo e cominciate a mangiarvela la vita!! #tuttopuoaccadere #secicredipuoi #torneroacamminare #iononhopauradite Grazie a lei che mi sopporta ogni giorno @manfrinfederica

