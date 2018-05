Al Bano e Romina Power sono diventati nonni: è infatti nato il figlio di Cristel Carrisi il giorno 10 maggio 2018, proprio nel giorno della finale di The Voice of Italy. ‘Uno dei giorni più belli della mia vita’, ha infatti esclamato il coach del talent show di Rai 2 una volta appresa la notizia. Nel mentre, continuano i rumors in merito ad un riavvicinamento con Romina Power. Per i due si tratta del primo nipotino.

E’ dunque nato Kay, il nipote di Al Bano e Romina Power. L’annuncio dell’attesa nascita è stato comunicato in diretta a The Voice of Italy, in onda su Rai 2 il 10 maggio 2018. All’inizio della puntata, è stato Costantino della Gherardesca a comunicare la gradita notizia al pubblico: ‘Al Bano è diventato nonno!’.

Leggi anche: Romina Power a L’Intervista: ‘Con Al Bano un legame indissolubile’

Scusaci @carmelitadurso, ma stasera è @CdGherardesca che fa lo scoop!

Auguri ad Al Bano che è diventato nonno ❤️ #TVOI — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) May 10, 2018

The Voice of Italy, ‘Al Bano è diventato nonno’

Si è, dunque, aperta con un incredibile scoop la finale di The Voice of Italy, con un annuncio importante comunicato da Costantino della Gherardesca: ‘Al Bano è diventato nonno’.

Un’emozione bellissima espressa dal cantante stesso, coach nel talent show di Rai 2 che, una volta applaudito ed acclamato dal pubblico ed apparso sbigottito ed imbarazzato, è intervenuto affermando: ‘Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima invece’. Dopodiché, il suo pensiero è andato a Cristel, la quale è stata ringraziata per avergli donato un nipotino.

‘Mi guarderei bene dall’essere invadente. I figli devono ispirarsi ai genitori, non ai nonni. Il figlio è loro, quando vorranno, il nonno c’è, la bici c’è e c’è tutto il resto… Mi piacerebbe insegnargli a cantare… tanto la voce ce l’avrà buona di sicuro. E il rapporto con la terra’, si era così confidato il cantante in una recente intervista al settimanale Oggi.

Al Bano e Romina Power per la prima volta nonni

Continuano i rumors in merito al riavvicinamento e possibile ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power, diventati nonni il giorno 10 maggio 2018. La figlia Cristel ha, infatti, dato alla luce Kay.

Il nipotino è nato in Zagabria, capitale della Croazia e terra d’origine del padre Davor Luksic. Cristel e l’imprenditore croato si sono conosciuti ben 6 anni fa a New York e nel 2016 si sono sposati: al matrimonio c’erano più di 200 persone, tranne Loredana Lecciso, all’epoca compagna del cantante pugliese.

Ora, Al Bano e Romina sono tornati a gioire insieme per la nuova nascita.