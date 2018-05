Nina Moric su Luigi Favoloso: ‘Non so se è finita, i suoi vestiti sono ancora nel nostro armadio’

Nina Moric fa un passo indietro su Luigi Favoloso ed è pronta a perdonarlo? La modella forse non è rimasta indifferente agli ultimi messaggi lanciati dall’ex fidanzato durante la puntata serale del Grande Fratello 15 andata in onda lo scorso 8 maggio 2018. Luigi ha infatti ammesso di sentire la mancanza di Nina e dichiarato di volerla vedere una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia.

Nina Moric è single e al momento ha un unico pensiero: il figlio Carlos, ma l’ex di Fabrizio Corona avrebbe lanciato un messaggio di apertura nei confronti di Luigi Favoloso lasciando intendere che forse non è del tutto un capitolo chiuso come era sembrato inizialmente.

Nina Moric e il messaggio a Luigi Favoloso

Si intravede uno spiraglio di luce per l’ormai ex coppia formata da Nina Moric e Luigi Favoloso. Possibile ritorno di fiamma? La modella croata lascia la porta aperta.

Interpellata da Oggi sulla fine della relazione con Luigi Favoloso, Nina Moric avrebbe dichiarato: ‘Non ho nessuna nuova relazione. In questo momento la priorità è il rapporto con mio figlio Carlos. L’unico vero uomo della mia vita. Favoloso? Vedremo. Non so. Intanto, i suoi vestiti sono ancora lì, nel nostro armadio’.

I toni della modella croata sembrano dunque cambiati rispetto a qualche settimana fa. ‘Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco, non so chi sia…’, aveva scritto Nina prima di ufficializzare l’intenzione di lasciare Favoloso. ‘La vita continua. Gli auguro ogni bene lontano da me, senza alcun rancore’, aveva poi dichiarato mettendo una pietra sopra alla relazione di quattro anni con l’imprenditore.

Al momento la priorità di Nina è il figlio avuto da Fabrizio Corona, Carlos. La Moric sta infatti lottando per riavere il ragazzo, da due anni sotto la custodia della nonna: Gabriella Pivitera, madre dell’ex re dei paparazzi. Nonostante questo, Nina ha fatto intendere che forse per lei e Luigi c’è ancora speranza.

Nina Moric perdonerà Luigi Favoloso?

Nina Moric non aveva gradito l’avvicinamento di Luigi Favoloso a Patrizia Bonetti, lo stesso concorrente del Grande Fratello si era lasciato andare ad alcuni sfoghi sulla sua fidanzata lamentando il fatto di essere spesso stato trascurato. Poi l’eliminazione di Patrizia dalla casa e le ultime esternazioni di Luigi nei confronti della modella croata.

‘Ho una situazione in sospeso fuori con Nina’, ha detto il concorrente del reality a Patrizia Bonetti rientrata in casa la scorsa settimana per parlare con Luigi Favoloso. L’imprenditore ha poi aggiunto di sentire la mancanza di Nina Moric sotto lo sguardo vigile della Bonetti che sembra non aver gradito quanto detto dal gieffino.

Nina Moric ha visto la puntata e cambiato atteggiamento nei confronti dell’ex fidanzato? Luigi è stato chiaro e ha detto: ‘Devo parlare con Nina, ho una situazione fuori da chiarire e voglio vederla’. Sembra dunque che il capitolo tra la modella croata e l’imprenditore non sia ancora chiuso.