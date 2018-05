Gf 15, il televoto è truccato? Il caso Aida e la strana richiesta di Luigi Favoloso

Striscia La Notizia lancia nuove accuse al Grande Fratello 15, il tg satirico di Canale 5 sospetta che l’eliminazione di Aida Nizar sia stata decisa a tavolino. In un servizio andato in onda ieri sera, Striscia La Notizia ha riportato alcune ‘stranezze’ riguardanti l’uscita della vulcanica concorrente spagnola. A tutto questo si aggiunge un video riguardante Luigi Favoloso, che ha battuto Aida al televoto. Nel filmato, l’ex fidanzato di Nina Moric chiede ‘l’attivazione dei call center’ per vincere.

Dopo aver accusato la produzione di pilotare i concorrenti, Striscia La Notizia punta nuovamente il dito sul Grande Fratello 15 questa volta a far tremare gli autori del reality sono alcune ‘stranezze’ riscontrate dal tg satirico sull’eliminazione di Aida Nizar. In più sul web circola un video in cui Luigi Favoloso si rivolge a un certo Edo Biasini per ‘l’attivazione del call center’, l’uomo in questione si definisce sui social il ‘genio del televoto’.

Striscia La Notizia e i sospetti sull’eliminazione di Aida Nizar

Il tg satirico di Antonio Ricci torna a indagare sulla veridicità del Grande Fratello e in un servizio andato in onda ieri ha mostrato una raccolta di segnalazioni del web che getterebbero ombre sull’eliminazione di Aida Nizar.

Il primo indizio arriva da un video pubblicato su Instagram da Barbara D’Urso durante le prove dell’ultima puntata. Nel video si vede un gobbo in cui si parla di un filmato dal titolo ‘Eliminato VS Cristiano Malgioglio’. Aida ha polemizzato spesso con l’opinionista e la scritta sul gobbo è bastata a insospettire il web. Su questo punto Striscia la notizia ha anche specificato che sul gobbo c’era scritto: ‘Eventuale ingresso Malgioglio’, che potrebbe indicare una parte di scaletta prevista solo in caso di eliminazione della spagnola.

Il video del servizio di Striscia la Notizia sui sospetti riguardanti l’eliminazione di Aida Nizar

Altro indizio riportato dal tg satirico riguarda l’ingresso di Aida Nizar in studio dopo l’eliminazione. Cristiano Malgioglio si è fatto trovare di spalle, successivamente si è rivolto a qualcuno dietro le quinte: ‘Tommaso, mi giro adesso?’, ha detto l’opinionista. Tommaso è il nome di uno degli autori del programma. Questo dettaglio ha sollevato un altro polverone e la rete si è scatenata accusando il reality di aver stabilito in anticipo l’eliminazione di Aida.

‘Il dubbio che il copione prevedesse l’eliminazione di Aida nasce dal cuore che la Izzo dedica ad Aida’, nel servizio di Striscia infatti si evidenzia che la regista e attrice aveva già pronto un cadeau per la concorrente, un dono visibile già a inizio puntata dietro la schiena della Izzo.

Lo strano messaggio di Luigi Favoloso

‘Edo Biasini un altro sforzo, attiva il call center per salvare Luigi Favoloso’, è quanto si sente nel video che circola in rete e che vede l’ex fidanzato della Moric e Filippo Contri lanciare un messaggio diretto. Edoardo Biasini è fondatore di una società di marketing e adv e in una stories instagram si è definito ‘il genio del televoto’.

#GF15. Ecco il video di lunedì mattina che mostra #LugiFavoloso mentre chiede l'attivazione dei call center per vincere su #AidaNizar. pic.twitter.com/9DPVUOByQs — Gayburg (@gayburg) May 9, 2018

In un’altra clip Filippo Contri torna a nominare Biasini e a rivolgere un altro appello in favore dell’amico Luigi Favoloso. I messaggi lanciati dai due concorrenti hanno mobilitato il web che parla di televoto truccato.

Edoardo Biasini ha poi pubblicato un’altra stories su instagram per difendersi: l’immagine di un telefono accompagnato dalla frase: ‘bene o male purché se ne parli’.

Il pubblico è rimasto sorpreso dall’uscita di Aida, super favorita al televoto rispetto a Luigi Favoloso, ma Barbara D’Urso è intervenuta a tal proposito per difendere il programma: ‘Non dite televoto taroccato, non è così, anche perché come avremmo potuto taroccare il 51%. Addirittura abbiamo ridotto il numero di voti disponibili, adesso ognuno può dare solo un voto’.