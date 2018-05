Caterina Balivo confessa: ‘Sono una mamma imperfetta ma voglio il terzo figlio’

La festa della mamma si avvicina e Caterina Balivo non nasconde il desiderio di avere un terzo figlio. Dopo Guido Alberto di 5 anni e Cora di appena 8 mesi, alla conduttrice di ‘Detto Fatto’ non dispiacerebbe raggiungere il numero perfetto, il 3. La Balivo è innamoratissima del marito il finanziere e scrittore Guido Maria Brera, sposato nel 2014 a due anni dalla nascita del loro primogenito.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘F’, Caterina Balivo si racconta come mamma, come moglie e anche come personaggio tv e confessa di avere un sogno, o meglio un romanzo nel cassetto che potrebbe presto arrivare sugli scaffali delle librerie: ‘Ho sposato uno scrittore, ma scrivo meglio di lui’, ha dichiarato.

Caterina Balivo: ‘Sono una mamma imperfetta’

Spontanea e solare, Caterina Balivo è mamma di Cora e Guido Alberto e ammette di non essere una madre perfetta anzi: ‘Sono quella che si arrabatta nella chat delle mamme chiedendo quando vanno fatti i compiti, arranco sempre e arrivo all’ultimo minuto. Alle feste dei bambini non ci sono mai. Alla recita della scuola di mio figlio non sono potuta andare perché non spostano un intero piano di produzione per me; ho dovuto implorare mia madre di prendere un aereo e andare al mio posto. Se c’è da fare un cappello di cartapesta chiedo a lei perché non ho tempo né voglia di farlo’.

Mille impegni da gestire e da conciliare con la famiglia come tutte le mamme. Diventata per la prima volta madre nel 2012, Caterina Balivo confessa che il desiderio di maternità le è venuto guardando il marito fare il padre, all’epoca infatti Guido Maria Brera aveva due figli.

Cora è nata il 16 agosto 2017 e cresce in fretta: ‘Quando ho messo via i vestitini di Cora, quelli taglia 1 mese, 3 mesi, mi è venuto un magone… Il tempo è volato così in fretta’, ha rivelato la conduttrice di ‘Detto Fatto’ che ha ammesso: ‘Ora voglio il terzo figlio’.

Caterina Balivo parla del marito Guido Maria Brera

Legati da anni, Caterina Balivo e Guido Maria Brera si sono sposati a Capri nell’agosto del 2014. ‘Questo mi piace proprio’, è il pensiero avuto dalla conduttrice al primo appuntamento con l’attuale marito anche se non nasconde che in quell’occasione siano sorte delle perplessità: ‘Quando siamo usciti da soli la prima volta, mentre già pensavo ‘questo mi piace proprio’, a cena mi dice che ha due bambini. Chiedo che età hanno, sperando che fossero già grandi, e lui mi risponde: ‘Quattro e otto’. A quel punto volevo nascondermi sotto al tavolo’.

Innamoratissima di Guido Maria Brera, la Balivo confessa che tra i due ci sono alcune differenze: ‘Ha un’anima dark. Io poi mi incavolo e quindi diventa happy, ma ogni tanto mi fa ombra comunque. Selettivo nelle frequentazioni, molto cattolico: vive perseguitato dai sensi di colpa. Se è sano, se è ricco, se ha amici: è come se dovesse scusarsi per le fortune che ha, non importa che se le sia conquistate con fatica’.

Oltre al romanzo, che parla di una donna completamente differente dallo stile ‘Bridget Jones’, Caterina Balivo non nega la possibilità di lavorare con il marito: ‘Abbiamo scritto un programma TV insieme ma se dico qualcosa mi ammazza’, ha dichiarato la conduttrice.