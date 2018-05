Fiori d’arancio nel mondo della musica italiana: Noemi si sposa a giugno con lo storico fidanzato Gabriele Greco, bassista della sua band da circa dieci anni. Noemi e Gabriele convoleranno a nozze a Roma, città natale di entrambi, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, rione Colonna. La data esatta del matrimonio per il momento è top secret e probabilmente resterà tale fino all’ultimo, dato che la cantante e il suo prossimo marito vorrebbero una cerimonia intima, senza il solito stuolo di paparazzi e curiosi.

Gli spifferi sull’imminente matrimonio di Noemi con Gabriele Greco sono stati pubblicati dal settimanale Chi nelle sue ‘chicche di gossip’, mentre Novella 2000 ha aggiunto il dettaglio del luogo dove si terranno le nozze. La cantante diventata famosa con X Factor e il suo musicista stanno insieme dal 2009: come detto, pochi mesi prima Greco era stato chiamato per sostituire il vecchio bassista della band di Noemi, e i due ci hanno messo davvero poco a passare da un rapporto professionale a uno personale (come del resto accade spesso tra i membri dei gruppi musicali, che spesso condividono lunghi mesi assieme tra registrazioni e tour).

Nato a Roma nel 1984 (Noemi invece è del 1982), Gabriele Greco è un musicista molto stimato nell’ambiente della musica italiana: bassista, contrabbassista, pianista, tastierista e insegnante in alcune scuole di musica, oltre che con Noemi suona in diverse altre formazioni, svariando dal jazz al blues, fino alla latino-americana. Nella sua carriera ha finora collaborato con artisti di grande livello come Fiorella Mannoia, Anastacia, Rossana Casale, Niccolò Fabi, Mario Venuti e tanti altri.

Noemi si sposa a giugno con Gabriele Greco ma non avrà molto tempo per il viaggio di nozze, visti i tanti impegni che l’attendono (e che attendono anche lui, dato che suona nella sua band): mercoledì 9 maggio canterà l’inno italiano allo stadio Olimpico di Roma prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, mentre il 29 e il 30 maggio sarà al Teatro Arcimboldi di Milano e all’Auditorium Parco della Musica della Capitale per le due anteprime del suo tour, che proseguirà poi dal 1° giugno fino ad agosto in varie località italiane, soprattutto turistiche. Trovare una data libera per le nozze non sarà semplice…