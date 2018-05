Gf15, Luigi Favoloso: ‘Mi manca Nina Moric’

Luigi Favoloso ammette di avere nostalgia della sua ormai ex fidanzata Nina Moric. Protagonista della puntata di ieri del Grande Fratello, Luigi ha battuto a sorpresa Aida Nizar al televoto e ha avuto un chiarimento con Patrizia Bonetti e anche un piccolo battibecco con Barbara D’Urso. Chiamato in confessionale dalla conduttrice del reality show, il concorrente ha ammesso di sentire la mancanza di Nina Moric che lo ha lasciato la scorsa settimana.

Luigi Favoloso non ha dimenticato Nina Moric e ha confessato di volerla incontrare una volta fuori dalla casa del Grande Fratello. Isolatosi nel confessionale come richiesto dalla D’Urso, il 30enne di Torre del Greco ha ricevuto una piccola sorpresa.

Luigi Favoloso: ‘Mi manca Nina Moric’

Piccolo blitz per Luigi Favoloso. Chiamato in confessionale da Barbara D’Urso durante la diretta de Il Grande Fratello di ieri, il concorrente è stato accolto dalle note di ‘Nina’ una canzone croata che dedicava spesso alla celebre ex fidanzata.

L’esperimento nostalgia della D’Urso è riuscito, tanto che Luigi Favoloso ha ammesso: ‘Mi ha fatto un bell’effetto sentire questa canzone, sono contento’.

Luigi Favoloso: ‘Mi manca tutto di Nina Moric’ (video)

Lasciato la scorsa settimana via social da Nina Moric che non ha gradito l’avvicinamento tra l’imprenditore campano e Patrizia Bonetti, Favoloso non sembra aver messo una pietra sopra alla relazione con la modella croata. ‘Nina mi manca, di lei mi manca la erre moscia, mi manca tutto’, ha sentenziato Luigi sotto lo sguardo vigile di Patrizia Bonetti ospite in studio. La ragazza non sembra aver gradito le esternazioni romantiche di Favoloso nei confronti della ex.

Patrizia Bonetti entra nella casa per chiarire con Luigi Favoloso

Poco prima di ammettere la mancanza della Moric, Favoloso ha incontrato Patrizia Bonetti. L’ex gieffina è rientrata nella casa per avere un confronto con Mariana e con l’imprenditore campano.

Patrizia è rimasta delusa da alcuni dubbi mossi da Luigi Favoloso con cui aveva subito instaurato un buon feeling, in più la Bonetti ha chiesto spiegazioni su alcune avance che Mariana ha fatto al gieffino. L’imprenditore ha ammesso di non essersi reso conto degli approcci della Falace nei suoi confronti. Luigi ha spiegato a Patrizia di non aver messo in dubbio la sua veridicità, ma di aver semplicemente fatto alcune riflessioni.

Probabilmente l’incontro non è andato come forse Patrizia aveva sperato. L’imprenditore ha infatti tirato in ballo la sua ex: ‘Devo parlare con Nina, ho una situazione fuori da chiarire e voglio vederla’, ha ammesso Luigi Favoloso. Nina Moric risponderà all’appello dell’ex fidanzato?