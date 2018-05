Gf15, Baye Dame rientra nella casa e fa infuriare Barbara D’Urso: ‘Mi hai delusa’

La puntata di ieri del Grande Fratello 15 si è aperta con l’ingresso di Baye Dame nella casa più spiata d’Italia. Il concorrente, squalificato la scorsa settimana per la lite furiosa avuta con Aida Nizar, è rientrato per chiedere scusa ai suoi compagni di avventura. Il suo ingresso però ha provocato nuove polemiche e un’inaspettata reazione della conduttrice che si è scagliata contro l’ex concorrente.

Baye Dame è rientrato nella casa del Grande Fratello, il suo ingresso è stato accolto positivamente dagli altri inquilini che, nonostante fossero sotto l’effetto del ‘freeze’, non si sono fatti mancare lacrime e abbracci. Baye è rientrato per scusarsi, ma il suo atteggiamento è stato molto criticato da Barbara D’Urso che lo ha ammonito, ancora una volta.

Barbara D’Urso contro Baye Dame

Baye Dame è rientrato nella casa del Grande Fratello con l’intento di chiedere scusa ai concorrenti del reality per il suo comportamento e per rassicurarli.

I ragazzi erano sotto l’effetto del ‘freeze’ quando l’ex concorrente ha varcato la porta rossa, ma hanno comunque esternato le loro emozioni nel rivederlo. ‘Fuori sto bene, mi avete regalato tantissimo e voglio chiedervi scusa per come vi ho lasciati’, così Baye ha ringraziato i suoi compagni.

Squalificato per l’aggressiva reazione avuta nei confronti di Aida Nizar e fortemente criticato dal pubblico e dagli utenti del web, il concorrente ha confessato agli altri inquilini: ‘Fuori da qua è stata dura, ma io sono forte e fuori sto bene’.

‘L’accettarsi e il conoscersi sono gli ingredienti dell’amicizia e voi siete il mio grande fratello, vi aspetto fuori’, è la promessa dell’ex concorrente ai suoi compagni di avventura. Commosso, Baye ha fatto una carezza a Lucia in lacrime, ‘Mi manchi tantissimo’ le ha detto abbracciandola. L’ex gieffino ha anche riabbracciato Angelo e Danilo, ma per Aida Nizar nessun pensiero e così è intervenuta la conduttrice.

Barbara D’Urso ha interrotto l’idillio: ‘Non era previsto che io intervenissi. Mi hai deluso un’altra volta’, ha tuonato la presentatrice del reality contro Baye Dame. Secondo la D’Urso l’ex concorrente avrebbe dovuto abbracciare Aida e chiederle scusa. Anche Cristiano Malgioglio e Simona Izzo hanno sostenuto il parere della conduttrice.

‘Io e Aida ci chiariremo fuori’, si è giustificato l’ex gieffino, ma non è bastato. In seguito ai moniti ricevuti, Aida e Baye si sono abbracciati, ma il gesto non ha fatto cambiare idea alla D’Urso che ha sentenziato: ‘Mi dispiace, è troppo tardi adesso’.