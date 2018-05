NON MI VERGOGNO! Oggi mi hanno fatto incazzare alcune donne sul social e mi sento da rispondere con un video ed una frase istintiva: #pensateaicazzivostri Per quale motivo io devo coprire la mia testa calva? Per dei vostri problemi!? Ci sono tante donne, come me, che vanno in giro senza parrucca, turbante etc. È una scelta! Tutte valide e rispettose. Nessuno deve condannare chi sceglie di mostrare tutto, famosi o non famosi! Tante donne hanno paura di mostrarsi per colpa di queste persone che hanno la mente chiusa! BASTA, BASTA E BASTA... avete rotto le palle. Siamo liberi di comportarci come ci sentiamo meglio. Mi piacerebbe che le donne nella mia stessa condizione, postassero una foto o un video utilizzando l’hashtag: #IoStoBeneCalva Unite! ❤️ #smile #smilenomatterewhat #cancersucks #wonderwoman #SorridoENonMolloMai

A post shared by Carolyn Smith (@carolynsmith5) on May 7, 2018 at 8:59am PDT