Striscia la Notizia torna a colpire il Grande Fratello: Lucia e Filippo sarebbero infatti stati pilotati dalla produzione ad avere un rapporto intimo, al fine di alzare l’audience. Nonostante lo share continui ad essere alto, il riscontro qualitativo del reality show condotto da Barbara D’Urso continua ad essere piuttosto negativo ed i servizi del programma satirico sembrano sottolineare ulteriori pecche e disattenzioni.

‘Ho sbroccato con uno della produzione’ ha affermato Lucia del Grande Fratello in un’intima conversazione con l’ex concorrente Baye, per poi spiegare che al contrario di ciò che le era stato suggerito dalla produzione non le andava di amoreggiare con Filippo in pubblico. ‘C’è sempre mia mamma che mi guarda’, ha concluso la giovane. Poi, i microfoni si sono improvvisamente spenti: che gli autori si siano resi conto della gaffe commessa?

Striscia la Notizia, il Grande Fratello pilota il comportamento dei ragazzi?

Stando all’ultimo servizio in onda lunedì 7 maggio 2018 di Striscia la Notizia, la produzione del Grande Fratello sembrerebbe pilotare i comportamenti dei ragazzi.

Alcune segnalazioni dei più attenti telespettatori hanno infatti fatto notare una strana conversazione tra Lucia e Baye, in cui la ragazza ha affermato di aver ‘sbroccato’ contro uno della produzione che la incentivava a ‘darci dentro’ con Filippo davanti alle telecamere, al fine di fare più audience.

Gli scomodi racconti della concorrente hanno così destato l’attenzione degli autori, pronti ad abbassare i microfoni per non fare ascoltare ulteriori retroscena del reality show.

‘Insomma sembra che la produzione cerchi di pilotare il comportamento dei ragazzi. Per essere un reality c’è davvero poco realismo’, affermano i conduttori di Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia e l’orologio al Grande Fratello

Tra i servizi di Striscia la Notizia anche il dubbio sull’orologio, aggiornato dai concorrenti del Grande Fratello 15. Secondo alcune segnalazioni, i ragazzi sarebbero stati aggiornati sull’ora.

Patrizia si è infatti avvicinata al compagno della Pezzopane per riferirgli all’orecchio alcuni numeri: ’13.29′. Si tratta dell’ora esatta. Patrizia ha poi regolato l’orologio sul forno a beneficio di tutti.

Stando alle regole del programma, i concorrenti dovrebbero essere isolati del mondo senza sapere neppure che ora è. A quanto pare, però, anche questo aspetto potrebbe essere stato pilotato.