Chris Hemsworth scheletrico per un film è solo l’ultima delle tante star irriconoscibili che ogni tanto ci capita di vedere: attori e vip trasformati per esigenze di copione oppure perché invecchiati (male), ingrassati (molto), dimagriti (tanto), truccati da visagisti che meriterebbero l’arresto o, nella peggiore delle ipotesi, devastati da illogiche punture botox. Ne abbiamo scelti 10 particolarmente significativi ma potevamo tranquillamente inserirne 100 o 1000, tanto e tale è il materiale fornitoci da star, attori e cantanti che proprio non ce la fanno a stare in pace con il proprio corpo.

Johnny Depp Da oltre vent’anni uno dei sex symbol del cinema internazionale, nell’ultima uscita pubblica Johnny Depp è apparso sì in forma, ma… rotonda! Lui dice che l’ha fatto per prepararsi a un film, ma sarà vero? Nel dubbio, ammirate Johnny Depp prima e dopo.

Axl Rose Su Axl Rose invece, storica voce dei Guns N’ Roses, non c’è trucco e non c’è inganno: l’affascinante cantante degli anni ’80 ha definitivamente lasciato spazio a un bolso performer che si trascina sul palco con il suo quintale di peso. Ora si parla di una reunion dei Guns: sarà l’occasione buona per mettersi a dieta?

Bono E a proposito di rockstar, che ne dite del nuovo look biondo platino di Bono degli U2? Come sono lontani i tempi della lunga chioma sfoggiata nel 1987 ai tempi del tour associato al magnifico album The Joshua Tree…

Gwyneth Paltrow Nel caso di Gwyneth Paltrow la trasformazione c’è stata ma per fortuna solo sul set: la biondina che fa sognare mezzo mondo fin dagli anni ’90 è diventata una ‘balenottera’ per esigenze di copione nel film Amore a Prima Svista dei fratelli Farrelly.

Paola Ferrari Non ci capaciteremo mai del perché la giornalista sportiva Paola Ferrari, che prima del bisturi era una ragazza piuttosto gradevole, abbia voluto cambiare i suoi connotati alla ricerca di una bellezza che in realtà già aveva. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Simona Ventura Restiamo in Italia per inserire nella nostra lista di star irriconoscibili anche la conduttrice e showgirl Simona Ventura: ok, gli anni passano per tutti ed è ovvio che oggi sia diversa da com’era all’inizio degli anni ’90. Ma lei ci ha messo del suo modificando il suo aspetto in maniera esagerata.

Pierce Brosnan L’affascinante 007 ha lasciato spazio a un tranquillo signore di mezza età, con tanto di pancetta in bella evidenza, che si gode la pensione sulla sua barca a vela. Questo è Pierce Brosnan oggi, mentre del James Bond che fu non c’è quasi più traccia.

Mickey Rourke Mickey Rourke rappresenta forse uno dei casi più eclatanti di attori trasformati nel corso degli anni: il sexy divo di 9 Settimane e mezzo e di Angel Heart non c’è più ormai da un pezzo. Al suo posto un omone dal volto sfigurato che però ogni tanto riesce ancora a tirar fuori il suo antico talento in qualche film.

Madonna E’ evidente come anche Madonna ci abbia dato dentro di brutto col botox: del resto se hai quasi 60 anni e devi difendere lo scettro di regina del pop da un branco di giovanissime aspiranti, devi fare di necessità virtù e ricorrere a qualche ritocchino. La palestra non basta.

Nicole Kidman E chiudiamo con un’altra attrice che è cambiata tanto: l’australiana Nicole Kidman, rossa da urlo vent’anni addietro e bionda dai lineamenti un po’ troppo levigati ai giorni nostri. E’ ancora molto bella ma la preferivamo decisamente prima.